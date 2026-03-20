Syekh Usamah Khayyat Pimpin Idul Fitri 2026 di Masjidil Haram, Jemaah Membludak Khusyuk

Perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Tanah Suci tahun ini menghadirkan momen istimewa yang menyentuh hati jutaan umat Islam di seluruh dunia.

Sosok ulama kharismatik, Syekh Usamah Khayyat, dipercaya memimpin salat Idul Fitri 2026 di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, sebuah amanah agung yang sarat makna spiritual dan sejarah panjang pengabdian.

Salat Idul Fitri tahun ini dilaksanakan pada Jumat, 20 Maret 2026, bertepatan dengan 1 Syawal 1447 H, setelah bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari.

Keputusan tersebut mengikuti pengumuman resmi otoritas keagamaan di Arab Saudi yang menyatakan hilal Syawal tidak terlihat pada 18 Maret 2026.

Momen Agung di Jantung Dunia Islam

Pelaksanaan salat Idul Fitri di Masjidil Haram selalu menjadi salah satu peristiwa ibadah terbesar di dunia Islam.

Jutaan jemaah dari berbagai penjuru dunia, mulai dari penduduk Mekkah, jamaah umrah, hingga para peziarah, memadati pelataran masjid untuk bersama-sama menyambut hari kemenangan.

Dari pantauan inilah.com, jemaah memenuhi Masjidil Haram dengan khidmat dan khusyuk. Lantunan takbir menggema, menyatu dengan doa-doa yang dipanjatkan penuh harap, menciptakan suasana spiritual yang begitu kuat di sekitar Ka’bah.

Pengabdian 29 Tahun yang Berbuah Amanah

Penunjukan Syekh Dr. Usamah Khayyat sebagai imam dan khatib Idul Fitri tahun ini memiliki makna tersendiri. Setelah 29 tahun mengabdi sebagai imam di Masjidil Haram, untuk pertama kalinya beliau mendapat kehormatan memimpin langsung salat Idul Fitri di masjid paling suci tersebut.

Momentum tersebut bukan sekadar penugasan, melainkan pengakuan atas dedikasi panjang, keilmuan mendalam, serta keteladanan beliau dalam membimbing umat.

Sementara itu, di Masjid Nabawi, salat Idul Fitri dipimpin oleh Syekh Shalah Al-Budair, yang juga menyampaikan khutbah Idul Fitri 1447 Hijriyah kepada para jemaah di kota suci Madinah.

Faktor Cuaca dan Penyesuaian Ibadah

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan salat Idul Fitri di seluruh wilayah Arab Saudi tahun ini dilakukan di dalam masjid. Kebijakan itu diambil menyusul prakiraan cuaca ekstrem yang melanda sebagian wilayah Kerajaan.

Langkah tersebut menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menjaga keselamatan umat, tanpa mengurangi kekhusyukan dan makna ibadah itu sendiri.

Spirit Persatuan dan Harapan Baru

Idul Fitri bukan sekadar perayaan, tetapi momentum refleksi dan pembaruan komitmen spiritual. Di Masjidil Haram, pertemuan jutaan umat dari berbagai bangsa menjadi simbol persatuan Islam yang melampaui batas geografis dan budaya.

Salat yang dipimpin oleh Syekh Usamah Khayyat tahun ini menjadi pengingat bahwa perjalanan ibadah tidak berhenti di Ramadan. Justru, ia menjadi titik awal untuk menjaga ketakwaan, mempererat ukhuwah, dan menebarkan kedamaian di tengah dunia yang penuh tantangan.