Syekh Al-Sudais Ingatkan Jemaah Haji 2026 Taat Aturan, Inilah Dampaknya Jika Melanggar!

Gelombang jemaah haji 2026 yang mulai memadati Tanah Suci membawa kembali pesan penting dari Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Abdulrahman Al-Sudais.

Dalam khutbah Jumatnya di Masjidil Haram, Kota Mekkah, Arab Saudi, ia menegaskan kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari menjaga keselamatan jiwa dan kesempurnaan ibadah haji itu sendiri.

Di hadapan lautan manusia yang bersiap menjalankan rangkaian ibadah, Al-Sudais mengingatkan, haji adalah momentum pendidikan tauhid yang menyeluruh.

Mekkah, menurutnya, bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga simbol keamanan dan petunjuk bagi seluruh umat manusia.

“Haji adalah sekolah tauhid yang menegaskan bahwa Mekkah tetap menjadi tempat yang aman dan sumber petunjuk bagi seluruh umat manusia,” tegas Syekh Al-Sudais.

Pernyataan tersebut menjadi landasan kuat,setiap aspek dalam pelaksanaan haji, termasuk aturan dan regulasi, memiliki nilai ibadah. Dalam konteks ini, ketertiban bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi bagian dari ketaatan kepada Allah SWT.

Syekh Al-Sudais kemudian menyoroti urgensi kepemilikan izin resmi haji.

Ia menegaskan, aturan tersebut dirancang untuk melindungi jemaah, bukan membatasi mereka. Tanpa kepatuhan, potensi risiko, termasuk keselamatan jiwa, menjadi ancaman nyata.

Ia juga menekankan pentingnya mematuhi seluruh regulasi dan instruksi resmi haji, khususnya kewajiban memiliki izin, sebagai bagian dari tujuan syariat untuk menjaga keselamatan jiwa.

Pesan itu menjadi semakin relevan mengingat tingginya jumlah jemaah setiap tahun. Pelanggaran terhadap aturan, seperti berhaji tanpa izin atau mengabaikan pengaturan pergerakan, berpotensi memicu kepadatan ekstrem yang berujung pada insiden berbahaya.

Tidak hanya aspek teknis, Al-Sudais juga menggarisbawahi pentingnya akhlak dalam berhaji.

Ia menyerukan agar setiap jemaah menjaga sikap, mengedepankan kelembutan, serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan orang lain, termasuk berdesakan.

Seruan itu menjadi refleksi bahwa haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga ujian moral dan spiritual.

Dalam kondisi penuh keterbatasan ruang dan waktu, kesabaran dan empati menjadi kunci utama menjaga harmoni.

Menutup khutbahnya, Al-Sudais menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas keamanan dan penyelenggara haji yang telah bekerja keras melayani jemaah.

Ia juga memanjatkan doa agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar dan setiap jemaah diberikan keselamatan.

“Kami memuji dedikasi aparat keamanan dan petugas penyelenggara, serta mendoakan keselamatan para jemaah dan kelancaran ibadah haji mereka,” pungkasnya.

Peringatan tersebut menjadi pesan kuat bagi jemaah haji 2026 agar kepatuhan bukan hanya soal aturan, tetapi soal nyawa, ketertiban, dan kesempurnaan ibadah.