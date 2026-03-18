Supermodel Australia Ceritakan Pengalaman Spiritual Bertemu Nabi Muhammad SAW Saat Umrah

Kisah spiritual yang menggetarkan hati datang dari seorang supermodel mualaf asal Australia. Melalui unggahan sang ibu yang juga seorang kreator konten asal Queensland, Lily Jay (@real.lilyjay), terungkap pengalaman emosional putrinya saat melaksanakan ibadah umrah, di mana sang putri meyakini telah melihat sosok Nabi Muhammad SAW.

Sang ibu, yang membagikan momen wawancara mendalam dengan putrinya tersebut, tak kuasa menyembunyikan rasa haru dan kekagumannya. "Saya cemburu, saya juga ingin melihat Baginda Nabi," ucap Lily Jay di awal cerita.

Merasa Tak Pantas Karena Latar Belakang Dunia Model

Sambil menitikkan air mata, sang putri menceritakan pergolakan batin yang ia rasakan selama berada di Tanah Suci. Sebagai seorang mualaf dengan latar belakang di industri fashion dan modeling, ia sempat dipenuhi rasa tidak percaya diri.

"Kenapa saya, dari semua orang? Menjadi seorang model dan melakukan hal-hal itu... saya merasa tidak cukup baik," ungkapnya. Ia mengaku merasa jauh dari kata sempurna untuk sekadar menginjakkan kaki di sana, apalagi untuk menerima anugerah spiritual yang begitu besar.

Pertemuan Syahdu di Dekat Makam dan Raudhah

Pengalaman luar biasa itu bermula saat ia sedang berjalan menuju area makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Di tengah keramaian, ia mengaku melihat sosok pria yang sangat menawan hati.

"Ada seorang pria yang sangat indah. Saya terpaku. Wajahnya dipenuhi dengan nur (cahaya), dan saya terus berjalan karena sejujurnya saya tidak mempercayai mata saya sendiri," ceritanya.

Momen tersebut ternyata terulang kembali. Saat ia menaiki buggy (mobil golf kecil) untuk menuju area Raudhah, ia kembali melihat sosok bercahaya itu. Ia bahkan sempat berusaha menunjukkannya kepada sepupunya yang ikut bersamanya.

"Saya bilang ke sepupu saya, 'Lihat, itu dia!'. Tapi sepupu saya kebingungan dan bertanya, 'Di mana? Saya tidak bisa melihatnya'. Di saat itulah saya terus memiliki perasaan kuat di dalam hati bahwa itu adalah Nabi Muhammad," lanjutnya.

Penegasan dari Seorang Syekh

Masih diliputi kebingungan dan rasa takjub, ia kemudian menceritakan kejadian spiritual ini kepada seorang Syekh. Mengejutkannya, Syekh tersebut langsung menebak dan memvalidasi pengalamannya dengan bertanya, "Kamu melihat beliau?"

Mendengar hal itu, tangisannya kembali pecah. Pengalaman ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hatinya. Ia yang awalnya merasa sangat tidak pantas untuk berangkat umrah, justru diberikan pengalaman batin yang sangat indah.