Sudah di Jeddah tapi Lupa Niat Ihram, Begini Nasib Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2

Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) RI terus memperkuat layanan ibadah dan perlindungan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah secara benar, tertib, aman, dan sesuai tuntunan syariat, terutama menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan hingga hari ini operasional penyelenggaraan ibadah haji telah memasuki hari ke-18 dan secara umum berjalan lancar serta terkendali.

“Layanan bimbingan ibadah terus kami perkuat agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai tuntunan syariat, terutama menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” ujar Maria di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Arus Jemaah Mengalir Deras

Data operasional hingga Kamis, 7 Mei 2026, menunjukkan sebanyak 286 kloter dengan 110.848 jemaah dan 1.141 petugas telah diberangkatkan dari Indonesia menuju Arab Saudi.

Dari jumlah tersebut, 267 kloter dengan 103.731 jemaah dan 1.065 petugas telah tiba di Madinah.

Sementara itu, 131 kloter dengan 50.824 jemaah dan 524 petugas telah berada di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji.

Selain itu, 9 kloter dengan 3.459 jemaah dan 36 petugas telah tiba di Jeddah sebagai bagian dari pemberangkatan gelombang kedua.

Masih Ditemukan Kesalahan Ihram

Meski operasional berjalan lancar, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya kekeliruan dalam pelaksanaan manasik.

Sejumlah jemaah gelombang kedua terpantau belum sepenuhnya memahami ketentuan ihram saat tiba di bandara.

“Kami mengingatkan jemaah gelombang kedua agar mengenakan pakaian ihram dan sandal sejak dari embarkasi. Pembimbing ibadah kloter juga kami minta aktif membimbing jemaah dalam pelaksanaan niat ihram sebelum tiba di Jeddah,” kata Maria.

PPIH Arab Saudi terus mengintensifkan edukasi terkait ketentuan ihram, termasuk penggunaan sandal bagi jemaah pria dan larangan penggunaan masker bagi jemaah wanita saat berihram.

Prioritas untuk Lansia dan Kelompok Rentan

Dalam layanan ibadah, distribusi tasreh atau izin masuk Raudhah menjadi salah satu fokus utama.

Hingga kini, sebanyak 32.299 jemaah telah memperoleh tasreh, dengan tambahan 888 izin yang terbit pada 7 Mei 2026.

“Prioritas layanan tasreh kami berikan kepada jemaah lansia, disabilitas, dan kelompok rentan agar mereka tetap mendapatkan kesempatan beribadah dengan nyaman dan aman,” ujarnya.

Kesehatan Jemaah Jadi Perhatian

Dari sisi kesehatan, tercatat 17.301 jemaah menjalani rawat jalan, 161 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 311 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Saat ini, 82 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Kemenhaj juga menyampaikan duka cita atas wafatnya empat jemaah pada Kamis, 7 Mei 2026, yakni Misno Iro Karso (Lampung Timur), ABD Wachid (Pasuruan), Fajar Puja Sasmita (Malang), dan Amid Asim (Bekasi).

Dengan demikian, total jemaah wafat hingga saat ini mencapai 16 orang.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga seluruh almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tutur Maria.

Cuaca Ekstrem Jadi Tantangan

Suhu di Madinah dan Makkah yang berkisar antara 38 hingga 41 derajat Celsius menjadi tantangan serius bagi jemaah. Karena itu, jemaah diimbau untuk menjaga kondisi fisik dengan baik.

Maria menekankan pentingnya mengatur aktivitas ibadah sesuai kemampuan, memperbanyak istirahat, mencukupi kebutuhan cairan, serta segera melapor kepada petugas kesehatan jika mengalami gangguan.

“Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan terus menjadi semangat pelayanan kami dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” pungkasnya.

Menuju Fase Krusial Ibadah

Dengan penguatan layanan, edukasi intensif, serta perhatian terhadap kesehatan dan kelompok rentan, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini diharapkan berjalan lebih optimal.

Menjelang fase puncak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, kesiapan jemaah dan petugas menjadi kunci utama.