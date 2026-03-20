Suara Adzan Kini Lebih Jernih di Masjidil Haram, 260 Speaker Canggih Dipasang

Upaya meningkatkan kualitas layanan bagi jutaan jemaah terus dilakukan oleh otoritas pengelola Masjidil Haram.

Salah satu inovasi terbaru yang dihadirkan adalah sistem audio canggih yang dirancang untuk memperjelas suara adzan, salat, dan khutbah di seluruh area masjid hingga sekitarnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi besar dalam pengelolaan dua tanah suci, yang tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga kenyamanan teknis bagi para tamu Allah dari berbagai penjuru dunia.

Dilansir dari Saudi Gazette, Jumat (20/3/2026), Otoritas Umum untuk Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyatakan telah mengoperasikan sistem audio modern di kawasan Masjidil Haram.

Teknologi itu memastikan suara panggilan salat (adzan), pelaksanaan salat, serta khutbah Jumat dapat terdengar dengan kejernihan tinggi, termasuk oleh jemaah yang berada di sekitar Ka’bah.

Lebih dari 260 pengeras suara dipasang secara strategis di sepanjang jalan yang mengelilingi masjid.

Penempatan tersebut memungkinkan distribusi suara menjangkau seluruh arah secara sinkron, meliputi area pelataran, jalur pejalan kaki, hingga bangunan di sekitar kawasan Haram.

Proyek itu juga ditopang jaringan infrastruktur sepanjang 8 kilometer berupa kabel dan serat optik.

Sistem tersebut memungkinkan transmisi suara berlangsung dengan presisi tinggi tanpa jeda, sebuah kebutuhan penting di tengah padatnya aktivitas ibadah yang berlangsung hampir sepanjang waktu.

Selain mengandalkan teknologi mutakhir, sistem audio ini dirancang mengikuti standar teknik dan rekayasa global terbaru.

Hal tersebut krusial mengingat Masjidil Haram merupakan salah satu titik konsentrasi massa terbesar di dunia, terutama saat musim haji dan umrah.

Otoritas menegaskan, pengembangan iitu merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur teknis, sekaligus menjaga kesucian tempat ibadah serta memberikan kenyamanan dan keteraturan bagi jutaan jemaah.

Dengan hadirnya sistem tersebut, pengalaman ibadah di Masjidil Haram diharapkan semakin khusyuk. Setiap lantunan adzan dan ayat suci dapat terdengar jelas, menyatukan jemaah dalam harmoni ibadah.

Setiap waktu salat tiba, jutaan jemaah kini dapat mendengar adzan dan bacaan imam dengan jelas, baik di dalam area utama, pelataran, hingga jalan-jalan sekitar masjid.

Kejernihan itu tetap terjaga meski jumlah jemaah membludak, khususnya pada musim haji dan umrah.

Menariknya, gangguan teknis seperti suara terputus atau mati mendadak hampir tidak pernah terjadi. Hal ini didukung oleh sistem audio berlapis yang dirancang khusus untuk mengantisipasi kegagalan.

Masjidil Haram mengoperasikan tiga sistem suara sekaligus, terdiri dari satu sistem utama dan dua sistem cadangan. Mikrofon imam di sisi kanan terhubung ke sistem utama, mikrofon di bagian tengah menjadi cadangan pertama, sementara mikrofon di sisi kiri berfungsi sebagai cadangan kedua.

Jika sistem utama mengalami gangguan, cadangan pertama akan aktif secara otomatis. Apabila cadangan pertama tidak berfungsi, sistem cadangan kedua langsung mengambil alih. Skema ini memastikan suara tetap tersalurkan tanpa jeda kepada jemaah.

Pengoperasian sistem ini juga melibatkan sekitar 50 staf yang berjaga di ruang kontrol suara selama 24 jam.

Mereka bertugas memantau seluruh perangkat, menjaga kestabilan kualitas audio, menyesuaikan volume, serta mengantisipasi potensi gangguan.

Pengawasan dilakukan secara terus-menerus mengingat aktivitas ibadah berlangsung hampir sepanjang hari tanpa henti.

Lebih dari 6.000 Speaker

Secara keseluruhan, sistem suara Masjidil Haram mencakup lebih dari 6.000 speaker yang tersebar di berbagai titik, mulai dari dalam bangunan utama, pelataran, hingga jalan-jalan sekitar. Jumlah ini menjadikannya salah satu sistem pengeras suara terbesar di dunia.

Dengan cakupan area yang luas, distribusi suara diatur secara cermat agar tidak menimbulkan gema atau tumpang tindih. Setiap imam dan muadzin bahkan memiliki pengaturan audio tersendiri yang disesuaikan dengan karakter suara masing-masing.

Pengaturan ini menjaga keseimbangan suara, sehingga tetap terdengar jernih baik bagi jemaah yang berada dekat Ka’bah maupun yang berada di area pelataran yang lebih jauh.

Dirancang untuk Kelancaran Ibadah

Sistem cadangan berlapis menjadi kunci utama kestabilan audio di Masjidil Haram. Pengaturan volume dilakukan secara presisi agar jemaah dapat mengikuti gerakan dan bacaan imam secara serempak.