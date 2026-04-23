Strategis, Ditjen Imigrasi Perluas Layanan Mecca Route hingga Makassar

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas cakupan layanan Mecca Route hingga ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Layanan pemeriksaan keimigrasian in advance (di muka) bagi jemaah calon haji Indonesia itu merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi yang sebelumnya tersedia di Bandara Soekarno-Hatta-Banten, Bandara Juanda-Surabaya dan Bandara Adi Soemarno-Solo.

“Perluasan Mecca Route ke Makassar adalah upaya strategis untuk memastikan semakin banyak jemaah Indonesia yang merasakan kemudahan proses keimigrasian sejak dari Tanah Air,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Nikmati Skema Mecca Route

Sebanyak 15.804 jemaah calon haji asal Embarkasi Makassar tahun 2026 telah menikmati skema Mecca Route.

Mecca Route berupa proses pre-clearance keimigrasian yang dilakukan langsung oleh petugas Imigrasi Arab Saudi di bandara keberangkatan Indonesia.

Skema Mecca Route melayani total 221 ribu jamaah calon haji di seluruh Indonesia.

Hendarsam menjelaskan, manfaat utama dari Mecca Route adalah memangkas waktu dan prosedur, di mana jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan paspor dan visa setibanya di Arab Saudi, sehingga dapat langsung fokus menjalankan ibadah.

Secara fungsi, layanan ini menjadi instrumen strategis untuk mempercepat mobilitas serta meningkatkan kenyamanan jamaah, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan disabilitas.

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Haji

Lebih jauh dia menekankan, hadirnya Mecca Route di Makassar merupakan upaya pemerintah kedua negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji, mengingat jumlah jamaah calon haji Indonesia mencapai seperempat juta.

“Kami ingin memangkas birokrasi, sehingga jamaah bisa lebih tenang dalam mempersiapkan diri menuju Tanah Suci,” kata Hendarsam.