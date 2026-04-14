Skema 'War Tiket' Haji Bisa Picu Calo dan Pupuskan Mimpi Orang Kecil

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Husni, cemas skema 'war tiket' yang sedang dikaji Kementerian Haji dan Umrah akan memicu munculnya calo kuota. Menurutnya, sistem pendaftaran langsung siapa cepat dia dapat tersebut tidak akan menambah jumlah jemaah yang berangkat.

"(Dengan skema ini) akan timbul kedepan calo-calo yang memegang kuota-kuota tiket ini, itu akan timbul dengan sendirinya. Tapi apakah yang berangkat itu lebih dari 21 ribu, kita berasumsi? Tidak juga, segitu segitu juga pak, jadi ini cuma mengubah istilah," tegas Husni dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Husni menilai, skema ini berdampak besar bagi psikologi calon jemaah. Ia berpendapat bahwa sistem pendaftaran langsung bisa menutup kesempatan bagi masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan tabungan dalam jangka panjang.

"Jadi misalnya pak ketua, pak Marwan Dasopang enggak akan lagi ada film tukang bubur naik haji, enggak ada lagi tuh pak karena namanya war tiket, siapa duluan dapat, siapa duluan siap. Jadi itu yang mengatakan bahwa kedepan orang yang hari ini dituntun untuk bisa pergi haji, itu enggak akan ada lagi, itu sama saja kita menghilangkan mimpi orang untuk melihat ka'bah," tuturnya.

Ia pun meminta Kemenhaj untuk mengesampingkan wacana tersebut dan memprioritaskan pelaksanaan haji tahun ini. "Jadi izin gus menteri, kita fokus sajalah dulu untuk mensukseskan haji 2026 ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengungkapkan, tengah mengkaji penghapusan sistem antrean panjang. Idenya adalah mengembalikan mekanisme pendaftaran langsung seperti sebelum adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian Haji muncul apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH?” ujar Irfan saat membuka Rakernas di Tangerang, Rabu (8/4/2026).

Irfan menjelaskan, dalam sistem tersebut, pemerintah hanya menetapkan biaya dan kuota, lalu membuka pendaftaran dalam periode tertentu. Siapa pun yang paling cepat melunasi biaya, dialah yang akan mendapatkan porsi keberangkatan.

“Pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” jelas Irfan.