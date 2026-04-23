Seorang Calon Haji Kloter 2 NTB Batal Berangkat

Seorang anggota jemaah calon haji kloter 2 dari Kabupaten Lombok Tengah, Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) batal diberangkatkan ke Tanah Suci Arab Saudi. Penyebabnya lantaran menderita strok sehingga direkomendasikan tidak layak terbang.

Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) NTB Laman menyebutkan satu calon haji yang batal berangkat ini sudah dirujuk untuk dirawat di RSUD NTB.

"Yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit sebelum masuk asrama haji," tutur Laman di Asrama Haji NTB di Mataram, Kamis (23/4/2026).

Jumlah Jemaah

Lebih lanjut Laman mengatakan meski terdapat satu calon haji batal berangkat, jumlah anggota jemaah kloter 2 dari Kabupaten Lombok Tengah tetap utuh 393 orang terdiri atas laki-laki 211 orang dan perempuan 182 orang.

"Karena kita sudah siapkan pengganti dari kloter 7 juga dari Kabupaten Lombok Tengah atas nama Masrin Gafar," tuturnya.

Dia menjelaskan dari 393 calon haji kloter 2, terdapat 86 orang kategori lansia dengan rata-rata usia di atas 65 tahun dan 307 non-lansia.

"Untuk kloter 2 jemaah tertua itu atas nama Tekad Kejat berusia 87 tahun asal Semoyang, dan termuda Muhammad Zaki Abidin dengan usia 20 tahun asal Dusun Selebung Rembige," kata dia.

Berdasarkan jadwal, jemaah calon haji kloter 2 diterbangkan melalui Bandara Lombok menuju Tanah Suci, Arab Saudi pada pukul 07.35 Wita, setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap.

"Dari sisi keimigrasian seperti paspor dan visa, jamaah haji kloter 2 sudah dinyatakan lengkap dan siap diberangkatkan," ujarnya

Kloter 1

Untuk jemaah calon haji kloter 1 yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur, dilaporkan sudah tiba di Madinah, Arab Saudi, setelah diberangkatkan, Selasa (21/4/2026), pukul 02.00 Wita.

"Alhamdulillah, jamah haji kita dari kloter 1 Lombok Timur sudah tiba di Madinah dengan keadaan selamat dan sehat walafiat," katanya.

Total jemaah calon haji Embarkasi Lombok, NTB pada penyelenggaraan haji tahun ini 5.798 orang ditambah petugas yang menyertai 80 orang yang terbagi dalam 15 kloter.