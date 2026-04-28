Alami Gangguan Teknis, Pesawat yang Angkut 380 Calon Haji Asal Jatim Tiba Selamat di Madinah

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan memastikan pesawat Saudi Airlines yang sempat mengalami gangguan teknis saat membawa 380 calon haji asal Jawa Timur telah tiba dengan selamat di Madinah, Arab Saudi.

"Alhamdulillah, pukul 04.22 Waktu Arab Saudi (WA) pesawat mendarat dengan selamat di Madinah. Pukul 05.35 WAS seluruh jemaah sudah menempati hotel-hotel masing-masing," ujar Kepala PPIH Medan Zulkifli Sitorus di Asrama Haji Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan pesawat tersebut membawa 380 calon haji kelompok terbang (kloter) 16 Embarkasi Surabaya asal Kabupaten Malang.

Sebelumnya, pesawat melakukan pendaratan teknis untuk pengisian bahan bakar di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Ahad (26/4).

Namun, setelah proses pengisian bahan bakar, ditemukan gangguan pada sistem hidrolik roda pesawat sehingga tidak dapat melanjutkan penerbangan.

“Pesawat harus menjalani perbaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci,” katanya.

Dievakuasi

Selama proses perbaikan yang memakan waktu sekitar 24 jam, para calon haji dievakuasi dan diinapkan di sejumlah hotel di sekitar Bandara Kualanamu.

Zulkifli memastikan seluruh jamaah mendapatkan pelayanan yang baik selama menunggu keberangkatan kembali.

“Seluruh jemaah dilayani dengan baik, termasuk akomodasi dan konsumsi yang disediakan oleh pihak maskapai,” ujarnya.

Sementara itu, PT Angkasa Pura Aviasi selaku pengelola Bandara Internasional Kualanamu mencatat sebanyak 274 penerbangan haji melakukan pendaratan teknis di bandara tersebut pada musim haji tahun ini.

Penerbangan Garuda dan Saudi Airlines

Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi Dedy Sri Cahyono mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 142 penerbangan Garuda Indonesia dan 132 penerbangan Saudi Airlines.

Menurut dia, Bandara Kualanamu berperan sebagai titik strategis pendaratan teknis untuk pengisian bahan bakar penerbangan haji ke Tanah Suci.

“Operasional penerbangan haji berjalan terkendali dengan dukungan kapasitas apron dan area parkir pesawat yang memadai,” kata Dedy.