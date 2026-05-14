Semangat Ibadah tapi Fisik Diabaikan, Musyrif Diny Prof Niam Beri Pesan Ini

Musyrif Diny 2026 Prof KH Asrorun Niam Sholeh menyampaikan sejumlah pesan penting kepada jemaah haji Indonesia yang tengah berada di Madinah, Arab Saudi.

Ketua MUI Bidang Fatwa itu menekankan pentingnya memanfaatkan momentum berada di Kota Nabi untuk memperkuat ibadah, refleksi spiritual, sekaligus menjaga kesiapan fisik menjelang puncak pelaksanaan haji di Mekkah.

"Masa tinggal jemaah selama sekitar delapan hari di Madinah merupakan kesempatan berharga yang tidak boleh disia-siakan," kata Prof Niam dilansir dari laporan MUI Digital, Kamis (14/5/2026).

Ia mengingatkan agar jemaah memaksimalkan waktu untuk beribadah di Masjid Nabawi, salah satu masjid paling utama dalam Islam yang memiliki keutamaan besar sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat itu juga mengajak jemaah untuk memperdalam makna perjalanan spiritual dengan menziarahi makam Rasulullah SAW.

Ziarah tersebut dinilai bukan sekadar tradisi, tetapi juga sarana menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW serta mengenang perjuangan dakwah Islam pada masa awal.

Tak hanya itu, Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta tersebut mendorong jemaah melakukan napak tilas sejarah Islam di sejumlah lokasi penting di Madinah.

Beberapa tempat yang disarankan antara lain Masjid Quba, Masjid Qiblatain, hingga kawasan Uhud yang menjadi saksi perjuangan umat Islam di masa Rasulullah SAW.

"Dari Madinah, peradaban Islam berkembang dengan nilai-nilai persaudaraan, kesetaraan, dan semangat berbagi. Tempat-tempat itu menyimpan pelajaran penting tentang ketaatan, persatuan dan konsekuensi dari mengabaikan perintah," jelasnya.

Pesan itu, kata Prof Niam, sangat relevan jika dikaitkan dengan peristiwa Perang Uhud yang menyimpan banyak hikmah tentang disiplin dan kepatuhan.

Ia menegaskan, napak tilas sejarah tersebut dapat menjadi momentum bagi jamaah untuk mengambil pelajaran sekaligus mendoakan para syuhada Uhud dan meneladani perjuangan para sahabat Nabi.

Di tengah semangat ibadah yang tinggi, Prof Niam juga mengingatkan jamaah agar tidak mengabaikan kondisi kesehatan.

Menjelang fase utama ibadah haji di Mekkah, kesiapan fisik dinilai menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan optimal.

Karena itu, ia mengimbau jamaah untuk tidak berlebihan dalam menjalankan ibadah sunnah setibanya di Tanah Suci.

Menurutnya, energi jamaah perlu dijaga karena prosesi inti haji membutuhkan stamina yang jauh lebih besar.

"Umrah dan thawaf dilakukan sewajarnya, terutama bagi yang memiliki keterbatasan fisik, jangan dipaksanakan," ujarnya.

Selain menjaga fisik dan memperbanyak ibadah, Prof Niam juga mengajak jamaah untuk memperbanyak doa, bukan hanya bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk bangsa serta para pemimpin.

Menurutnya, kehidupan pribadi tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan kepemimpinan sebuah negara.

Karena itu, doa yang dipanjatkan di Tanah Suci diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar spiritual untuk menghadirkan kebaikan yang lebih luas bagi masyarakat.