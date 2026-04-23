Sebelum Berangkat, Tiga Calon Haji Kabupaten Bangka Meninggal

Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebanyak tiga calon haji asal daerah itu meninggal sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah tahun 2026.

"Ketiga calon haji yang meninggal sebelum diberangkatkan semua laki-laki dan sudah digantikan oleh anak kandungnya," tutur Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka Giapul Prabungga di Sungailiat, Kamis (23/4/2026).

Ketiga calon haji yang meninggal itu masing-masing atas nama Abdul Rahman asal Kecamatan Mendo Barat, M Nasir asal Kecamatan Puding Besar dan Marjoni dari Kecamatan Riau Silip.

170 Orang

Berdasarkan data calon haji asal Kabupaten Bangka yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah tanggal 1 dan 2 Mei 2026 sebanyak 170 orang dari delapan kecamatan.

"Dari 170 orang calon haji itu, didominasi perempuan, yakni sebanyak 147 orang dan 123 orang calon haji laki-laki," kata dia.

Ratusan calon haji tersebut berasal dari Kecamatan Bakam sebanyak 15 orang, Kecamatan Belinyu sembilan orang, Kecamatan Mendo Barat sebanyak 73 orang, Kecamatan Merawang 41 orang, Kecamatan Pemali sebanyak 20 orang, Puding Besar 18 orang, Riau Silip sembilan orang, dan Kecamatan Sungailiat 85 orang.

Banyaknya jumlah calon haji perempuan, kata dia, dilatarbelakangi oleh beberapa sebab,seperti menggantikan orang tua yang meninggal atau dari awal mendaftar haji.

"Semua calon haji asal Kabupaten Bangka bergabung dalam kelompok terbang 8 dan 9 melalui embarkasi Palembang, Sumatera Selatan," kata dia.

Usia Lanjut

Menurutnya, sesuai ketentuan, sebanyak lima persen calon haji kuota provinsi merupakan calon haji usia lanjut. Misalnya, calon haji atas nama Jamin Basir usia 84 tahun asal Kecamatan Puding Besar.

Sementara itu, Bupati Bangka Fery Insani mengingatkan jemaah calon haji tetap menjaga kesehatan, menjaga kekompakan, baik saat berangkat ke Tanah Suci Makkah sampai kembali ke tanah air.

"Saya berpesan supaya calon haji yang muda bisa membantu calon haji yang usia tua, serta bantu mendoakan agar Kabupaten Bangka lebih baik," kata Fery Insani.