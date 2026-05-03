Saudi Pasang Sensor Pintar di Mina Pantau Pergerakan Jamaah Haji

Pemerintah Arab Saudi terus melakukan lompatan teknologi demi menjamin kenyamanan jamaah haji. Kali ini, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperkenalkan sistem sensor pintar di Mina yang terintegrasi langsung dengan kartu Nusuk.

Melansir laporan Saudi Press Agency pada Sabtu (2/5/2026), inovasi ini dirancang untuk mengatur pergerakan jamaah secara seketika (real-time). Langkah ini merupakan integrasi teknologi perdana yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan kerumunan selama musim Haji 1447 Hijriah.

Analisis Data secara Akurat

Kehadiran sensor pintar ini bukan sekadar pajangan. Sistem tersebut akan mengirimkan analisis data yang akurat bagi para pengambil keputusan. Dengan begitu, petugas di lapangan dapat memantau kepadatan antar lokasi dan memperlancar arus jamaah guna menghindari penumpukan yang berisiko.

Kartu Nusuk memegang peranan sentral dalam ekosistem digital ini. Tersedia dalam format digital maupun cetak, kartu tersebut berfungsi sebagai alat verifikasi identitas sekaligus kunci akses menuju lokasi suci dan Masjidil Haram.

"Dengan menghubungkan kartu Nusuk ke platform izin terpadu, kementerian dapat mempercepat waktu respons dan meningkatkan kualitas layanan di lapangan," tulis laporan resmi tersebut.

Kendali Ketat di Lapangan

Di area Mina yang padat, sistem ini memudahkan petugas mengidentifikasi data jamaah dengan presisi. Hal ini diklaim mampu meminimalisir risiko jamaah tersesat serta memastikan akses ke tenda dan transportasi tetap tertib.

Guna memastikan kesiapan teknis, pemerintah Kerajaan telah mendistribusikan kartu Nusuk di negara asal jamaah sebelum jadwal keberangkatan. Saat ini, membawa dan mengaktifkan kartu tersebut telah menjadi syarat wajib bagi siapa pun yang ingin memasuki:

Kawasan Makkah dan lokasi-lokasi suci.

Masjidil Haram.

Masjid Nabawi, termasuk area Al-Rawdah Al-Sharifah.

Evaluasi Kesuksesan Sebelumnya

Pengembangan sistem digital masif ini merupakan hasil evaluasi dari keberhasilan musim haji tahun lalu. Pada periode sebelumnya, otoritas Arab Saudi tercatat telah mendistribusikan lebih dari 1,6 juta kartu kepada jamaah dan 90.000 kartu kepada petugas lapangan.