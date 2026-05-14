Satu Calon Jemaah Haji Asal Medan Wafat, Pihak PPIH Urus Proses Pemakaman di Tanah Suci

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan menyebutkan satu calon haji asal Kota Medan, Sumatera Utara wafat di Tanah Suci.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah calon haji KNO (Kualanamu) Kloter (kelompok terbang) 08 atas nama Ibu Kasiani," ucap Ketua PPIH Embarkasi Medan Zulkifli Sitorus di Medan, Sumatera Utara, Kamis (14/5/2026).

Almarhumah Kasiani Sigit Tarmidi, lanjut dia, memiliki nomor paspor X4807380 dan tergabung dalam Kloter 08 Embarkasi Medan.

Zulkifli mengungkapkan, calon haji tersebut wafat dalam usia 69 tahun karena sesak nafas dan terkena serangan jantung.

"Akibat sesak nafas dan serangan jantung di Tanah Suci pada Ahad (10/5). Ibu Kasiani ini berasal KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) Hijr Ismail," jelasnya.

Ia menyatakan penyelenggara haji akan melakukan badal haji atau haji pengganti bagi setiap jamaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci.

Data PPIH Embarkasi Medan mencatat sebanyak 359 calon haji Kloter 08 Embarkasi Medan asal Sumatera Utara bertolak ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang pada Kamis (30/4) pukul 09.50 WIB.

Ratusan calon haji Kloter 08 ini berasal dari empat kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Serdang Bedagai 190 orang, Medan 160 orang, Asahan dua orang, Tapanuli Selatan satu orang, dan petugas kloter enam orang.

"Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah Ibu Kasiani ini. Aamiin," tutur Zulkifli.

Kasubbag Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Suci Ramadhani memastikan satu calon haji yang wafat ini akan dimakamkan sesuai prosedur.