Sambut jemaah Haji yang Baru Tiba, Petugas Kesehatan Siaga di Bandara Madinah

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyiagakan tim kesehatan di area bandara sebagai langkah mitigasi memastikan setiap peserta haji yang baru tiba dalam kondisi sehat dan layak untuk berangkat ke pemondokan di Madinah.

“Untuk jemaah yang tiba di bandara Madinah kalau mereka diketahui dalam keadaan yang tidak sehat, maka nanti akan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan PPIH Arab Saudi ini," tutur Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

​Bagi jemaah yang dinyatakan sehat, alur pergerakan dilanjutkan dengan proses keimigrasian dan penghitungan ulang manifes.

Setelah seluruh prosedur tuntas, jemaah langsung diarahkan naik ke bus yang telah disiapkan untuk diantar menuju tempat penginapan di Madinah.

35 Kloter Mendarat

Berdasarkan data PPIH per Jumat pagi Waktu Arab Saudi, dilaporkan sudah 35 kelompok terbang (kloter) yang mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah.

​"Ada 13.686 orang, di antara sekian jamaah tersebut, ada 2.720 orang yang masuk kategori lansia," ujar Basir.

Pemerintah mengimbau jamaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah, Arab Saudi agar menjaga stamina dan memperbanyak minum serta mewaspadai kondisi cuaca yang diperkirakan mencapai 34 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 25 persen.