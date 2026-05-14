Saat Blangkon Jadi GPS Visual, Jemaah Haji Ini Punya Cara Unik Biar tak Sesat di Tanah Suci

Fenomena unik datang dari rombongan jemaah haji asal Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) YIA 10.

Di tengah lautan manusia dari berbagai negara di Tanah Suci, rombongan tersebut mencuri perhatian karena tampil kompak mengenakan blangkon khas Yogyakarta.

Momen itu viral setelah diunggah melalui akun Instagram Sahabat Surga yang dikutip inilah.com, Kamis (14/5/2026).

Penampilan para jemaah dengan balutan atribut budaya Jawa itu bukan sekadar simbol identitas daerah, melainkan juga memiliki fungsi praktis hingga filosofi spiritual yang mendalam.

Penggunaan blangkon bergaya jorangan khas Yogyakarta itu diinisiasi oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Muslimat NU Darul Qur'an Gunungkidul.

Tradisi tersebut ternyata bukan hal baru. Sejak 2017, atribut budaya tersebut telah digunakan untuk membantu koordinasi jemaah di tengah padatnya aktivitas ibadah haji.

Di tengah jutaan umat Islam yang berkumpul dari berbagai penjuru dunia, keberadaan blangkon menjadi semacam “GPS visual” yang memudahkan petugas maupun sesama anggota rombongan mengenali kelompok mereka.

Cara tersebut dinilai efektif mencegah jemaah tersesat atau terpisah dari rombongan.

Sarat Makna Filosofis dan Nilai Spiritual

Namun, keistimewaan blangkon itu tidak berhenti pada fungsi teknis semata. Penutup kepala tradisional Jawa tersebut juga sarat makna filosofis dan nilai spiritual yang selaras dengan ajaran Islam.

Melansir informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, blangkon yang digunakan para jemaah memiliki 17 lipatan atau wiru di bagian depan. Jumlah tersebut melambangkan 17 rakaat salat fardu yang wajib ditunaikan umat Islam dalam sehari semalam.

Sementara itu, tonjolan di bagian belakang atau mondolan menyimpan pesan moral khas budaya Jawa, yakni pentingnya menjaga aib sesama demi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menariknya lagi, desain blangkon tersebut juga mempertimbangkan aspek fikih.

Bentuk ikatannya dibuat sedemikian rupa agar area dahi tetap terbuka penuh, sehingga para jemaah laki-laki tetap dapat bersujud dengan sah karena dahi bisa menempel langsung pada tempat sujud tanpa terhalang kain.

Meski demikian, penggunaan atribut budaya ini tetap mengikuti ketentuan syariat haji.

Blangkon hanya dipakai saat aktivitas di luar ibadah inti, sementara ketika memasuki fase ihram, para jemaah laki-laki tetap melepaskannya sesuai larangan menutup kepala dalam aturan ihram.

Tradisi ini pun menjadi contoh menarik bagaimana budaya lokal Nusantara dapat berjalan harmonis dengan syariat Islam.

Identitas kultural tidak diposisikan sebagai penghalang ibadah, melainkan menjadi sarana memperkuat kebersamaan, kedisiplinan, dan nilai spiritual selama menjalankan rukun Islam kelima.

Di sisi lain, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun ini terus berjalan bertahap. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 379 kloter dengan total 146.622 jemaah serta 1.513 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah juga terus berlangsung. Hingga saat ini, tercatat 312 kloter dengan 120.507 jemaah dan 1.248 petugas telah tiba di Makkah.

Sementara untuk kedatangan gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, sebanyak 103 kloter dengan 39.388 jemaah dan 413 petugas telah mendarat di Arab Saudi.