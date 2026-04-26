Rujak Khas Cirebon Antar ke Tanah Suci, Kisah Haru Jemaah Ini 16 Tahun Menabung Haji

Di tengah riuh geliat ekonomi rakyat kecil, ada kisah sunyi yang tumbuh dari cobek, ulekan, dan tangan-tangan yang tak pernah lelah bekerja.

Dari sudut sederhana di Cirebon, dua perempuan membuktikan jalan menuju Baitullah tak selalu dimulai dari kemapanan, melainkan dari kesabaran, doa, dan ketekunan yang dirawat puluhan tahun.

Sengatan cabai rawit dalam sepiring rujak ulek khas Cirebon mungkin bisa menyiksa lidah saat disantap, namun bagi Machmudah (62), rasa pedas itulah yang telah melapangkan jalannya menuju Tanah Suci.

Perempuan asal Desa Marikangen itu bukan sosok yang akrab dengan ruang kerja nyaman. Ia mengais rezeki dari kios kecil beratap seng, dengan peralatan sederhana yang setia menemaninya selama puluhan tahun.

Celemek merah polkadot yang ia kenakan bukan sekadar pelindung pakaian, melainkan simbol perjalanan panjang penuh kesabaran.

Saat ditemui wartawan, ia tetap setia dengan rutinitasnya, yaitu meracik bumbu, menyiangi sayur, dan melayani pembeli yang datang silih berganti. Wajahnya tenang-tenang yang lahir dari kerja keras yang telah lama berdamai dengan hidup.

“Kadang rujaknya belum matang, sudah ada orang beli. Kadang jam 11 siang sudah habis, bikin lagi. Orang jualan itu rezekinya, Allah yang ngatur.Jadi kita menerima apa adanya,” katanya.

Bagi Machmudah, rujak bukan sekadar dagangan. Dari cobek itulah ia menabung mimpi, Rp30 ribu, Rp50 ribu, bahkan lebih saat ramai. Receh yang dikumpulkan dengan sabar, perlahan berubah menjadi jalan menuju Makkah.

“Pasti nabung, seadanya. Pokoknya ada aja,” ujarnya sambil tersenyum.

Hampir 16 tahun lamanya ia menabung. Disiplin, termasuk melalui arisan mingguan, membuat langkahnya semakin pasti. Hingga akhirnya, pada 2025, ia mampu melunasi biaya haji.

Air Mata yang Menjadi Doa

Keinginan berhaji bagi Machmudah bukan sekadar cita-cita, melainkan panggilan jiwa yang terus hidup.

“Kalau ada orang berangkat tuh, hati rasanya keluar air, mata juga keluar air. Ya Allah, kapan kita bisa ke sana?” tuturnya pelan.

Pertanyaan itu menjadi bahan bakar ketekunan. Ia memilih bekerja, bukan mengeluh. Baginya, aktivitas berdagang justru menjaga kesehatan fisik dan ketenangan batin.

“Kalau jualan kan sehat, pikirannya normal, uangnya ada, jadi enggak pernah cemas,” katanya sembari tertawa.

Zikir tak pernah lepas dari lisannya. Selawat dan istigfar menjadi ritme spiritual yang menyertai setiap ulekan rujak.

Kini, di usia 62 tahun, penantian itu hampir usai. Pada 19 Mei 2026, ia dijadwalkan berangkat ke Makkah melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.

Tasbih menjadi benda paling penting yang ia siapkan.

“Nomor satu tasbih. Jangan putus berzikir. Sekarang juga disuruh istigfar 1.000 kali, selawat 1.000 kali setiap hari,” ujarnya.

Kisah Serupa dari Lapak Sederhana

Tak jauh dari rumah Machmudah, sekitar 13 kilometer, kisah serupa tumbuh dari lapak sederhana di Jalan Evakuasi, Kota Cirebon.

Istoifah (57), penjual rujak buah, karedok, dan gorengan, memulai usahanya sejak 1997. Dari lapak itu, ia bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga menanggung kehidupan banyak orang.

“Namanya jualan, kadang ramai dan bisa juga sepi,” kata Istoifah.

Ia menghidupi anak, keponakan, hingga cucu. Pendidikan menjadi prioritasnya, sehingga hasil dagangan sering kali habis untuk kebutuhan keluarga.

Namun di sela keterbatasan, ia tetap menyisihkan uang.

“Kadang uang disisihkan bisa Rp300 ribu, atau Rp500 ribu. Tidak tetap, tetapi terus dilakukan,” katanya.

Keinginan berhaji datang secara tiba-tiba, dipicu lantunan selawat yang menyentuh hatinya.

“Apa saya bisa ke sana?” katanya kala mengingat pertanyaan yang sudah menancap di benaknya.

Ia sempat menghadapi ujian saat dana tabungannya tertahan. Namun ia memilih bersabar. Pada akhirnya, jalan itu terbuka.

Kini, namanya tercatat sebagai calon jemaah haji tahun 2026.

“Allah pasti kasih jalan. Seperti saya ini, siapa sangka tukang rujak bisa menyekolahkan keponakan, sampai mau berangkat haji,” tuturnya.

Haji Antara Ikhtiar Personal dan Sistem yang Menguat

Kisah Machmudah dan Istoifah menjadi potret nyata bagaimana ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan ekonomi umat.

Di sisi lain, kesiapan keberangkatan haji terus diperkuat. Gelombang awal jemaah dari Jawa Barat telah diberangkatkan melalui BIJB Kertajati, menandai dimulainya musim haji 2026.

Pemerintah memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan siap berangkat. Koordinasi antarpetugas menjadi kunci agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman.

“Berangkat 445 orang, pulang pun harus 445 orang,” ujarnya.

Tak hanya itu, transparansi pengelolaan dana haji juga terus diperkuat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama DPR RI.

Upaya ini penting untuk menjaga kepercayaan umat, sekaligus memastikan dana yang dikelola memberikan manfaat optimal bagi jemaah.

“Kita tentu berharap, berbagai macam layanan yang ditingkatkan, kita (BPKH), bisa ikut membantu mengoptimalkan pemberian layanan operasional haji,” tuturnya.

Jalan yang Dibuka oleh Kesabaran

Kisah dua perempuan penjual rujak ini menghadirkan satu pesan kuat: ibadah haji bukan monopoli mereka yang berkecukupan.

Ia bisa lahir dari kesabaran yang dirawat, dari recehan yang dijaga, dari doa yang tak pernah putus.

Dari cobek sederhana di Cirebon, jalan menuju Baitullah terbuka, pelan tapi pasti.