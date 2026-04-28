Risiko Gangguan Kesehatan, PPIH Ingatkan Jemaah Calon Haji Bijak Atur Ritme Ibadah di Masjidil Haram

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengingatkan jemaah calon haji Indonesia untuk bijak mengatur ritme ibadah di Masjidil Haram dan tidak memforsir tenaga demi menghindari risiko gangguan kesehatan di tengah cuaca panas Kota Mekkah.

Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP2JH) dan Jemaah Lansia-Disabilitas Daerah Kerja Mekkah PPIH Arab Saudi Ridwan Siswanto menyoroti fenomena euforia ibadah yang kerap memicu jemaah mengabaikan waktu istirahat.

"Banyak calon haji merasa ini momen sekali seumur hidup, jadi fokusnya terus beribadah, digeber, bahkan ada yang sampai semalaman hingga waktu tahajud," kata Ridwan di Kantor Daker Mekkah, Selasa (28/4/2026).

Jemaah Kelelahan

Ridwan menyampaikan bahwa semangat ibadah yang tinggi tersebut seringkali membuat jemaah kelelahan. Jika fisik sudah terkuras, jamaah dikhawatirkan tumbang dan berhalangan mengikuti jadwal kegiatan wajib dari kelompok terbang (kloter) maupun puncak ibadah haji.

Selain masalah kurang tidur, petugas juga menemukan banyak calon haji yang sengaja mengurangi minum. Hal itu dilakukan karena jamaah khawatir sering buang air kecil dan batal wudhu, mengingat jarak tempat wudhu yang cukup jauh jika mereka sudah mendapatkan posisi nyaman di dalam Masjidil Haram.

Serangan Panas

Menurut Ridwan, kombinasi antara cuaca ekstrem, kelelahan fisik, dan dehidrasi adalah pemicu utama terjadinya serangan panas atau heat stroke. Oleh karena itu, ia mengimbau jamaah untuk tetap terhidrasi dengan metode minum secara berkala.

"Sering minum itu berkala, setiap lima menit minum dua teguk, sehingga kecukupan cairan di dalam tubuh itu terjaga," kata Ridwan.