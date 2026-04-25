Remaja 15 Tahun dari Ponorogo Ini Berangkat Haji, Ternyata Sudah Terdaftar Sejak Balita

Kisah haru sekaligus inspiratif datang dari Tanah Reog. Di tengah persiapan keberangkatan ratusan calon tamu Allah, muncul satu nama yang mencuri perhatian publik, yaitu Suraya, remaja yang tercatat sebagai jemaah haji termuda asal Ponorogo tahun 2026.

Fenomena ini bukan sekadar cerita unik, melainkan potret nyata bagaimana perencanaan ibadah haji di Indonesia kerap dimulai sejak usia sangat dini.

Dalam konteks antrean panjang haji yang bisa mencapai puluhan tahun, kisah Suraya menjadi refleksi penting bagi masyarakat.

Jemaah Termuda di Tengah Ratusan Calon Tamu Allah

Suraya tercatat sebagai jemaah haji termuda yang berangkat ke Tanah Suci bersama rombongan asal Ponorogo pada 27 April 2026.

Remaja berusia 15 tahun 8 bulan itu disebut telah didaftarkan haji sejak masih balita oleh keluarganya.

Data Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo mencatat, sebanyak 565 jemaah haji siap diberangkatkan pada musim haji 2026.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo, Marjuni, mengatakan Suraya menjadi jemaah termuda, sementara jemaah tertua berasal dari Ponorogo berusia 91 tahun.

“Yang tertua bu Siti Robingah usia 91 tahun. Sedangkan yang termuda 15.8 tahun,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo, Marjuni, dalam keterangannya dikutip inilah.com, Sabtu (25/4/2026).

Kontras usia antara Suraya dan jemaah tertua menggambarkan spektrum luas calon jemaah haji Indonesia, dari generasi muda hingga lansia, yang sama-sama menanti panggilan ke Baitullah.

Didaftarkan Sejak Usia Dua Tahun

Suraya diketahui masih berstatus pelajar. Ia merupakan warga Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Menurut Marjuni, Suraya telah didaftarkan haji oleh keluarganya sejak berusia dua tahun. Ia diperkirakan akan berangkat bersama anggota keluarganya.

“Yang termuda ini didaftarkan sejak usia dua tahun oleh keluarganya. Sepertinya berangkat dengan kakaknya,” kata Marjuni kepada pewarta.

Kisah itu memperlihatkan bagaimana kesadaran keluarga terhadap pentingnya antrean haji mendorong langkah strategis sejak dini.

Di Indonesia, masa tunggu haji yang panjang membuat pendaftaran lebih awal menjadi pilihan rasional bagi banyak keluarga.

Masuk Kloter Awal

Marjuni menjelaskan seluruh jemaah haji Ponorogo tahun ini tergabung dalam gelombang pertama, yakni Kloter 19 dan 20 Embarkasi Juanda Surabaya.

Masuknya Ponorogo dalam gelombang awal menunjukkan kesiapan administratif dan teknis yang relatif matang.

Hal itu penting untuk memastikan kelancaran proses ibadah sejak keberangkatan hingga tiba di Tanah Suci.

Dari Sukolilo ke Madinah

Berdasarkan jadwal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Kloter 19 akan berangkat menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada Minggu (26/4/2026) pukul 01.00 WIB.

Sementara Kloter 20 dijadwalkan berangkat ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada hari yang sama pukul 07.00 WIB.

Sebanyak 565 jemaah haji Ponorogo akan berada di Asrama Haji Sukolilo kurang lebih selama 24 jam sebelum terbang ke Arab Saudi.

Untuk Kloter 19, penerbangan menuju Arab Saudi dijadwalkan pada 27 April 2026 pukul 03.55 WIB. Sedangkan Kloter 20 akan menyusul terbang pukul 12.10 WIB pada tanggal yang sama.

“Mereka akan landing di Madina terlebih dahulu. Melaksanakan sunah dulu, baru nanti bergeser ke Makkah. Didoakan ya,” pintanya.

Antara Harapan dan Perencanaan Ibadah

Kisah Suraya bukan sekadar cerita usia muda, tetapi juga cerminan harapan panjang keluarga Muslim Indonesia terhadap ibadah haji.

Di balik keberangkatannya, ada strategi, kesabaran, dan keyakinan yang ditanamkan sejak dini.

Di tengah dinamika penyelenggaraan haji yang terus berkembang, cerita ini menjadi pengingat bahwa perjalanan ke Tanah Suci bukan hanya soal kesiapan finansial, tetapi juga visi jangka panjang dalam merencanakan ibadah.