Rahasia Waktu Terbaik Umrah 2026, Ini Panduan Lengkapnya!

Menentukan waktu terbaik untuk melaksanakan umrah pada 2026 tidak bisa dilakukan sembarangan.

Selain faktor cuaca, kepadatan, dan biaya, jemaah juga perlu mencermati jadwal penyelenggaraan haji di Makkah agar tidak keliru memilih periode keberangkatan.

Umrah memang dapat dilakukan sepanjang tahun, namun fleksibilitas ini sekaligus menjadi tantangan karena setiap periode memiliki karakteristik berbeda.

Tanpa perencanaan matang, jemaah berpotensi menghadapi kepadatan ekstrem atau kondisi cuaca yang kurang mendukung kekhusyukan ibadah.

April–Mei Bukan Lagi Periode Umrah Reguler

Periode April hingga Mei yang kerap dianggap murah dan sepi tidak sepenuhnya berlaku pada 2026. Pasalnya, musim umrah telah berakhir sebelum fase haji dimulai.

Pemerintah Arab Saudi menetapkan batas akhir kepulangan jemaah umrah pada 18 April 2026.

Setelah itu, operasional beralih ke penyelenggaraan haji, dengan kedatangan jemaah haji mulai berlangsung sejak akhir April hingga mencapai puncak pada akhir Mei.

Kondisi tersebut membuat periode tersebut tidak lagi relevan sebagai waktu umrah reguler, sekaligus menjadi fase dengan tingkat kepadatan tinggi.

Perbandingan Bulan: Sepi, Nyaman, atau Murah?

Tidak semua bulan memberikan pengalaman yang sama bagi jemaah. Setiap periode memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara matang:

Mei–September

Kepadatan paling rendah dan biaya relatif murah, namun suhu di Mekkah bisa mencapai 45°C. Kurang direkomendasikan bagi lansia atau jemaah yang sensitif terhadap panas.

Muharram–Safar (pasca haji)

Suasana lebih tenang karena baru memasuki musim umrah baru. Jumlah jemaah relatif sedikit sehingga lebih kondusif untuk ibadah.

Oktober–Maret

Menjadi periode paling ideal dengan suhu sekitar 31°C dan kepadatan moderat. Banyak dianggap sebagai “sweet spot” umrah karena keseimbangan antara kenyamanan dan aksesibilitas.

Rekomendasi Musim Umrah 2026

Dilihat dari musim, setiap periode memiliki karakteristik tersendiri:

Musim panas (Juni–September): Sepi dan murah, tetapi suhu ekstrem

Musim dingin (Desember–Februari): Cuaca nyaman dan jemaah lebih terkendali

Musim semi (Maret–Juni): Cuaca mulai hangat, kepadatan moderat (perlu perhatikan awal musim haji)

Musim gugur (Oktober–November): Kondisi paling seimbang untuk semua usia

Musim gugur dan musim dingin menjadi pilihan paling aman bagi jemaah yang mengutamakan kenyamanan dalam beribadah.

Bulan Termurah Tetap Ada, tapi Perlu Cermat

Bagi jemaah dengan anggaran terbatas, beberapa bulan tetap menawarkan harga lebih terjangkau:

April–Mei → dikenal murah, namun pada 2026 beririsan dengan penutupan umrah dan awal musim haji

September → harga sangat terjangkau dengan kepadatan rendah

Desember → kombinasi harga relatif murah dan cuaca nyaman

Artinya, aspek harga tetap menarik, tetapi harus disesuaikan dengan kalender ibadah agar tidak salah memilih waktu.

Waktu Terbaik dalam Sehari

Selain memilih bulan, waktu pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram juga sangat menentukan kenyamanan.

Waktu paling ideal untuk tawaf dan sa’i:

08.00–15.00 → kepadatan paling rendah.

23.00–04.00 → kepadatan sedang.

Sementara periode berikut cenderung padat: pukul 05.00–08.00 atau 16.00–22.00.

Waktu Salat yang Perlu Diperhatikan

Setelah Subuh & Zuhur → relatif sepi, direkomendasikan

Asar, Magrib, Isya → kepadatan tinggi

Kondisi ini terjadi karena banyak jemaah memilih tetap berada di area masjid menjelang waktu-waktu tersebut, sehingga lonjakan jumlah jamaah sulit dihindari.

Sesuaikan dengan Prioritas dan Kalender Haji

Tidak ada satu waktu yang paling sempurna untuk umrah. Namun untuk 2026, ada beberapa catatan penting yang bisa dijadikan panduan:

Hindari: pertengahan April hingga akhir Mei (musim haji)

Terbaik (cuaca & kenyamanan): Oktober–Februari

Lebih sepi: pasca haji (Muharram–Safar)

Lebih hemat: September dan Desember (dengan kompromi tertentu)