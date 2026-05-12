Punya Riwayat Sakit Jantung? Ini Pesan Dokter untuk Jemaah Haji di Tanah Suci

Menjalankan ibadah haji membutuhkan ketahanan fisik yang prima. Bagi jemaah calon haji yang memiliki riwayat penyakit jantung, kehati-hatian ekstra dan pengawasan medis yang rutin mutlak diperlukan selama berada di Tanah Suci.

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah subspesialis aritmia dari RSPI Pondok Indah, dr. Dony Yugo Hermanto, Sp.JP Subsp Ar (K) FIHA, mengingatkan para jemaah dengan kondisi tersebut untuk disiplin memeriksakan diri ke posko kesehatan haji.

“Kalau memang dia punya baseline-nya tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, ya harus diperiksa. Mereka di posko kesehatan itu juga ada, sudah lengkaplah, dan tenaganya juga ada. Untuk dokter jantung pasti ada di situ,” kata dr. Dony di Jakarta, Selasa (12/5/2026) dikutip dari Antara.

Ketahui Batas Toleransi dan Jangan Hentikan Obat

Lebih lanjut, dr. Dony menyarankan agar jemaah haji yang memiliki riwayat gangguan jantung mengetahui dengan pasti batas toleransi fisiknya sejak dari Tanah Air. Hal ini bisa dilakukan dengan berkonsultasi ke dokter jantung sebelum keberangkatan.

Setibanya di Arab Saudi, jemaah diwajibkan untuk proaktif melaporkan riwayat penyakitnya kepada tenaga kesehatan di posko. Komunikasi ini penting agar dokter yang bertugas dapat memantau kondisi jemaah secara berkala.

“Nanti di sana itu ada dokter di posko kesehatan juga dan ada dokter jantungnya. Mereka sudah terinfo semuanya, jadi tinggal maintain saja. Obat jangan sampai setop,” tegas dokter lulusan Universitas Indonesia tersebut.

Waspada Dehidrasi dan Ambisi Berlebih

Selain urusan obat dan pemeriksaan rutin, asupan cairan menjadi kunci keselamatan jemaah berisiko tinggi. dr. Dony mengingatkan bahwa dehidrasi dapat memicu kambuhnya penyakit jantung saat beribadah, terlebih di tengah cuaca Tanah Suci yang ekstrem.

Satu hal lain yang tidak kalah penting adalah mengendalikan ambisi ibadah yang tidak sejalan dengan kemampuan fisik (willpower vs kondisi tubuh). Jemaah dilarang keras memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berat yang dirasa sudah melampaui batas kemampuan.