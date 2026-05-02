Punya Riwayat Penyakit Jantung, Seorang Calon Haji Asal Embarkasi Padang Wafat

"Kabar duka datang dari jemaah calon haji Embarkasi Padang. Seorang calon haji asal Kota Bengkulu yang tergabung dalam kelompok terbang PDG 04 wafat di Madinah, Arab Saudi," ujar Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Padang M. Rifki di Padang, Sabtu (2/5/2026).

Calon haji yang wafat tersebut atas nama Tukiman Sadi Kromo Karso (54), yang meninggal pada Rabu (29/4/2026) pukul 07.15 Waktu Arab Saudi. Sebelum bertolak ke Tanah Suci, almarhum tercatat memiliki riwayat penyakit jantung dan masuk dalam kategori risiko tinggi.

"Saat keberangkatan dari Embarkasi Padang pada Senin 27 April 2026, kondisi kesehatan yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan stabil," ujarnya.

Sempat Salat di Masjid Nabawi

Setibanya di Madinah, kata Rifki, Tukiman sempat melaksanakan salat di Masjid Nabawi sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun, pada Rabu (29/4/2026) pagi sekitar pukul 06.00 Waktu Arab Saudi, ia ditemukan tidak sadarkan diri di pelataran Masjid Nabawi. Petugas kesehatan kloter bersama tim medis setempat langsung memberikan pertolongan pertama.

"Almarhum kemudian dilarikan ke RS As Salam Madinah untuk penanganan lanjutan. Meski telah mendapatkan tindakan medis, ia dinyatakan meninggal dunia," terang Rifki.

Berdasarkan keterangan medis calon haji asal Bengkulu tersebut meninggal akibat serangan jantung (acute myocardial infarction) yang dipicu penyumbatan pembuluh darah koroner.

"Petugas kloter telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk proses pemulasaraan jenazah. Almarhum telah disalatkan dan langsung dimakamkan di Pemakaman Baqi Madinah," ujarnya.

Rifki yang juga Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar mengingatkan jemaah calon haji lainnya untuk tetap menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci.