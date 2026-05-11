PPIH Saudi Beberkan Strategi Fisik Penentu Nasib Wukuf Jemaah Haji Lewat Aturan Baru

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus mengintensifkan edukasi kepada jemaah calon haji Indonesia agar mampu menjaga ketahanan fisik menjelang puncak ibadah haji.

Fokus utama diarahkan pada kesiapan menghadapi wukuf di Padang Arafah, yang merupakan inti dari seluruh rangkaian ibadah haji.

Di tengah suhu panas ekstrem dan kepadatan luar biasa di Kota Suci, jemaah diimbau untuk tidak memaksakan diri beribadah di Masjidil Haram pada waktu-waktu padat.

Langkah tersebut dinilai krusial guna menghindari kelelahan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan ibadah wajib.

Kepala Bidang Bimbingan Ibadah Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Abdillah M Thohir, menegaskan pentingnya strategi ibadah yang bijak dan terukur.

Ia menyebut, fasilitas ibadah yang tersedia di sekitar penginapan dapat menjadi alternatif yang lebih aman dan nyaman bagi jamaah.

"Tidak perlu memaksakan diri ke Masjidil Haram di waktu-waktu padat. Gunakan fasilitas masjid di sekitar hotel, termasuk mushala yang kami siapkan di penginapan, dalam rangka menjaga ketahanan fisik jamaah calon haji," ujar Abdillah dilansir dari ANTARA, Senin (11/5/2026).

Menahan Euforia, Menjaga Energi Ibadah

Selain itu, Abdillah juga memberikan perhatian khusus kepada jemaah yang baru tiba dari Jeddah dan langsung menuju Makkah.

Ia mengimbau agar mereka tidak terburu-buru melaksanakan rangkaian ibadah tanpa jeda istirahat yang cukup.

"Kami mengimbau agar jamaah calon haji tidak memforsir diri. Tujuan utama bapak dan ibu hadir di sini adalah untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Silakan beribadah sunah, namun jangan sampai kelelahan sehingga saat pelaksanaan wajibnya fisik tetap terjaga dengan baik," kata Abdillah.

Imbauan itu menjadi penting mengingat fenomena “euforia ibadah” yang kerap dialami jemaah di hari-hari awal kedatangan.

Tanpa pengelolaan energi yang baik, kondisi ini justru dapat berujung pada kelelahan bahkan gangguan kesehatan.

Edukasi Terpadu, Pastikan Jamaah Siap Wukuf

PPIH Arab Saudi juga terus menggencarkan program visitasi dan edukasi langsung ke jemaah di berbagai sektor pemondokan.

Kegiatan tersebut mencakup aspek bimbingan ibadah, layanan kesehatan, hingga pendampingan bagi jamaah lansia dan disabilitas.

"Hari ini kami melaksanakan visitasi dan edukasi kepada jamaah calon haji asal Embarkasi Banjarmasin (BDJ 1 dan BDJ 3) di Tower Al-Hidayah. Alhamdulillah jamaah calon haji tampak sangat antusias, sehat, dan ceria," ujar Abdillah usai kegiatan di Mushala Tower 4, Hotel Al Hidayah.

Menurutnya, sinergi lintas sektor ini menjadi kunci dalam memastikan seluruh jamaah berada dalam kondisi optimal, baik secara fisik maupun pemahaman manasik.

Ia menjelaskan, edukasi tersebut melibatkan kolaborasi berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan, layanan lansia dan disabilitas, hingga bimbingan ibadah.

Tujuannya adalah memastikan seluruh jemaah calon haji siap sepenuhnya menyambut wukuf pada 9 Dzulhijjah mendatang.

Wukuf di Arafah, Titik Puncak yang Menentukan

Wukuf di Padang Arafah bukan sekadar ritual, melainkan momen paling menentukan dalam ibadah haji.

Oleh karena itu, menjaga stamina menjadi bagian dari ikhtiar spiritual yang tidak bisa diabaikan.