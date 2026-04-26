PPIH Arab Saudi Terapkan Penomoran Hotel Jemaah Berbasis Sektor, Berikut Peta Persebarannya

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 menerapkan sistem penomoran akomodasi berbasis sektor untuk memudahkan jemaah haji reguler Indonesia mengenali letak hotel mereka selama di Mekkah.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal menjelaskan bahwa cara termudah baik bagi jemaah maupun petugas yang kesulitan menghafal nama hotel, adalah dengan mengingat nomornya.

Terintegrasi Langsung

Sistem penomoran tersebut sengaja dirancang agar terintegrasi langsung dengan pembagian 10 sektor penginapan di Mekkah.

"Angka pertama menunjukkan sektor, kemudian angka kedua dan seterusnya merupakan urutan hotel," ujar Ihsan di Mekkah, Sabtu (25/4/2026).

Dia lantas mencontohkan, apabila seorang peziarah haji mendapatkan hotel dengan nomor 132, itu berarti hotel tersebut berada di Sektor 1 dengan nomor urut ke-32. Begitu pula jika nomor hotelnya adalah 222, maka dapat dipastikan akomodasi tersebut masuk dalam wilayah Sektor 2 urutan ke-22.

Siapkan 177 Hotel

Secara keseluruhan, PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 177 hotel yang menaungi jemaah berbasis embarkasi. Ratusan hotel tersebut tersebar di lima wilayah, yaitu Syisyah, Raudhah, Misfalah, Jarwal, dan Aziziyah.

Menurut Ihsan, pemahaman mengenai sistem penomoran dan peta wilayah sektor menjadi krusial.

Ia menekankan bahwa letak sektor dan nomor hotel tersebut sangat erat kaitannya dengan rute layanan transportasi bus shalawat menuju Masjidil Haram yang akan terus beroperasi selama 24 jam penuh.

Berikut adalah peta persebaran hotel jemaah haji reguler di Mekkah berdasarkan sektor: