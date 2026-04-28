PP Muhammadiyah Imbau Tunaikan Dam di Tanah Air

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) mengajak warga persyarikatan yang menjadi jemaah calon haji 2026 untuk menunaikan penyembelihan hewan Dam di Indonesia.

“Imbauan bagi warga persyarikatan bahwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah telah memberikan keputusan hasil ijtihadnya. Maka, mari ijtihad ini kita laksanakan. Tak usah ragu,” ujar Ketua LPHU PP Muhammadiyah, Muhammad Ziyad di Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa memperbolehkan menyembelih hewan Dam di Indonesia mengingat unsur kemaslahatannya lebih banyak, yang didasarkan pada dalil-dalil Alquran serta keterangan para ulama.

Tiga Syarat Utama

Selanjutnya Ziyad menjelaskan terdapat tiga syarat utama yang menjadi dasar kebolehan pemindahan penyembelihan dam haji tersebut.

Pertama, apabila penyembelihan di tanah haram berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Ia menggambarkan besarnya jumlah hewan yang disembelih saat musim haji yang dapat mencapai jutaan ekor, sehingga berpotensi mencemari air dan udara.

“Pemerintah Arab Saudi berterima kasih jika penyembelihan dilakukan di Indonesia. Karena di sana muncul isu pencemaran lingkungan,” kata Ziyad.

Kedua, adanya risiko hilangnya manfaat dari hewan Dam. Dalam sejumlah kasus, menurutnya, terdapat praktik penyembelihan yang tidak diikuti dengan pemanfaatan daging secara optimal, sehingga potensi kemanfaatannya menjadi sia-sia.

Padahal, dalam Alquran disebutkan bahwa dam haji memiliki fungsi qiyaman lin-nas (menegakkan kehidupan manusia), termasuk dalam pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya protein hewani.

Ketiga, kebolehan tersebut berlaku apabila di negara asal, seperti Indonesia, masih terdapat kemiskinan dan kebutuhan gizi masyarakat yang belum terpenuhi. Dalam kondisi tersebut, distribusi daging Dam dinilai lebih bermanfaat jika dilakukan di Tanah Air.

Didasarkan Dalil Alquran

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa fatwa ini didasarkan pada dalil Alquran, khususnya Surah Al-Hajj ayat 36 yang memerintahkan agar daging hewan dam dimakan dan dibagikan kepada yang membutuhkan, baik yang tidak meminta maupun yang meminta.

Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan adanya illat (alasan hukum), yakni pemenuhan kebutuhan konsumsi jamaah haji dan masyarakat sekitar.

Namun, kondisi saat ini telah berubah. Kebutuhan konsumsi jemaah haji telah terpenuhi melalui layanan katering dan fasilitas dari pemerintah, sehingga alasan hukum tersebut tidak lagi relevan secara penuh.