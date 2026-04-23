Polisi Mekkah Tangkap Sindikat Haji Palsu, Begini Cara Kerjanya

Aparat keamanan Arab Saudi kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjaga pelaksanaan ibadah haji dari praktik ilegal.

Pasukan kepolisian di wilayah Mekkah menangkap empat warga asing berkewarganegaraan Lebanon dan Mesir serta satu warga negara Saudi yang terlibat dalam promosi layanan haji palsu melalui media sosial.

Dilansir dari SPA, Kamis (23/4/2026), kasus tersebut mengungkap pola kejahatan yang kian canggih, memanfaatkan platform digital untuk menjaring korban.

Para pelaku diduga menyebarkan iklan palsu dan menyesatkan terkait layanan haji, yang dirancang untuk menarik calon jemaah dengan janji kemudahan dan prosedur instan, namun tanpa izin resmi.

Dalam penindakan tersebut, aparat berhasil mengamankan berbagai barang bukti yang menjadi bagian dari operasi penipuan. Uang tunai, perangkat komputer, stempel, dokumen palsu, hingga alat-alat pendukung lainnya disita dari para tersangka.

Selanjutnya, seluruh pelaku telah diserahkan kepada otoritas penuntutan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Langkah itu sekaligus menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan dari momentum ibadah haji.

Direktorat Jenderal Keamanan Publik Arab Saudi menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh regulasi dan instruksi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran layanan yang tidak jelas legalitasnya.

Otoritas keamanan meminta publik segera melaporkan setiap pelanggaran melalui nomor darurat 911 di wilayah Mekkah, Madinah, Riyadh, dan Provinsi Timur, serta nomor 999 di wilayah lainnya.

Fenomena itu menjadi alarm serius di tengah meningkatnya praktik penipuan berbasis digital.

Bagi calon jemaah haji, kehati-hatian dalam memilih penyelenggara resmi bukan hanya soal keamanan finansial, tetapi juga menyangkut sah atau tidaknya ibadah yang dijalankan.