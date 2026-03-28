Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung, Menhaj: Jadwal Tetap On Track

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan, persiapan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M berjalan sesuai rencana (on track) dan telah mencapai progres hampir 100 persen.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, di Jombang, Jumat (27/3/2026).

Pernyataan itu menjadi sinyal optimisme pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, terlebih di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan haji yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam arahannya, Menhaj menekankan penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi potret pelayanan publik yang lancar, bersih, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Ia juga menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai provinsi dengan kuota jemaah haji terbesar di Indonesia, sehingga memiliki peran penting sebagai barometer keberhasilan penyelenggaraan haji secara nasional.

"Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif," ujar Menhaj.

Lebih jauh, Menhaj menyoroti besarnya ekosistem keuangan haji yang mencapai Rp18 triliun.

Angka tersebut tidak hanya menunjukkan skala operasional yang masif, tetapi juga menuntut tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum untuk memastikan transparansi dan integritas.

Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian menjadi langkah strategis dalam mengawal proses pengadaan serta tata kelola anggaran agar terhindar dari potensi penyimpangan.

"Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah," tegasnya.

Langkah-langkah tersebut, lanjut Menhaj, merupakan implementasi langsung dari arahan Prabowo Subianto untuk menghadirkan pelayanan haji yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Di sisi lain, Menhaj juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kanwil Kemenhaj Jawa Timur atas dedikasi dan kinerja maksimal dalam tahap persiapan. Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan serta meningkatkan standar pelayanan menjelang masa pemberangkatan yang semakin dekat.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu yaitu memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penguatan koordinasi lintas bidang untuk memastikan seluruh skema pemberangkatan jemaah dapat berjalan tanpa kendala teknis.