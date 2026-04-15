Persiapan Haji 2026: 277 Hotel dan 74 Dapur Siap Layani Jemaah

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menyatakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 hampir mencapai 100 persen. Saat ini, memasuki tahap akhir pengecekan seluruh komponen layanan sebelum operasional dimulai.

“Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional akhir,” kata pria yang akrab disapa Gus Irfan, dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Untuk akomodasi di Makkah, pemerintah menyiapkan 177 hotel di wilayah Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah. Sedangkan di Madinah, tersedia 100 hotel yang seluruhnya berlokasi di kawasan Markaziyah.

“Di Madinah ada 100 hotel seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi,” ucapnya.

Terkait konsumsi, tersedia 51 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah. Untuk transportasi, Gus Irfan memastikan kesiapan bus antarkota, bus Shalawat yang beroperasi 24 jam ke Masjidil Haram, hingga bus Masyair untuk rute Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Transportasi jemaah juga sudah kita siapkan meliputi bis antarkota baik dari Madinah ke Makkah, kemudian dari Jeddah ke Makkah, maupun nanti dari Makkah ke Madinah ataupun dari Makkah ke Jeddah sebagai rute pulang,” jelas dia.

Di sektor kesehatan, pemerintah menyediakan 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah. Dia menegaskan setiap kelompok terbang (kloter) akan mendapatkan pendampingan tenaga medis secara langsung.