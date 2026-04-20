Permudah Jemaah Haji, Kemenhaj Sulsel Bagikan Kartu Nusuk di Embarkasi Makassar

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Selatan memastikan kartu Nusuk bagi jemaah haji akan dibagikan langsung di Embarkasi Makassar sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sulsel, Ikbal Ismail, mengatakan kebijakan ini berbeda dibanding musim haji sebelumnya. Pada 2025, kartu Nusuk baru diterima jemaah saat tiba di Arab Saudi.

"Ini berlaku di seluruh Embarkasi di Indonesia termasuk (Embarkasi) Makassar. Jadi sebelum jemaah berangkat kartu Nusuk sudah di tangan jemaah," kata Ikbal, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, distribusi kartu Nusuk di dalam negeri bertujuan mempermudah proses keberangkatan jemaah. Kartu tersebut berfungsi sebagai identitas digital berbentuk smart card yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi.

Kartu Nusuk memuat data pribadi jemaah seperti nama, nomor paspor, serta informasi hotel, lengkap dengan kode QR atau chip yang akan digunakan dalam proses verifikasi.

"Jadi kartu ini akan dipindai petugas untuk mencegah jamaah ilegal. Kartu Nusuk ini juga wajib dibawa jemaah haji selama ibadah sebagai identitas resmi," ujarnya.

Selain itu, proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi melalui skema Makkah Route juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya dilakukan di Bandara Jeddah atau Madinah, tahun ini pemeriksaan dilakukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

"Nah tahun ini Imigrasi Saudi yang datang ke Bandara Sultan Hasanuddin melakukan pemeriksaan paspor dan identitas jamaah di Sultan Hasanuddin," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ikbal memastikan kesiapan penuh Embarkasi Makassar dalam melayani jemaah haji tahun ini. Sejumlah persiapan telah dilakukan, termasuk apel siaga untuk memastikan kelancaran pelayanan.

Kloter pertama dijadwalkan mulai masuk Asrama Haji Sudiang pada Selasa, 21 April 2026 pukul 08.00 Wita, dan akan diberangkatkan keesokan harinya pada pukul 03.20 Wita.

Sementara itu, kloter kedua akan masuk asrama pada hari yang sama pukul 11.00 Wita, dengan jadwal keberangkatan pada Rabu pagi pukul 07.00 Wita.

Embarkasi Makassar tahun ini akan melayani sebanyak 16.750 jemaah haji yang tergabung dalam 43 kelompok terbang dari delapan provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.