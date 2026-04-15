Pergi Haji Tanpa Visa Resmi, Siap-siap Ditahan dan Kena Blacklist 10 Tahun!

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf beri peringatan keras agar masyarakat tidak berangkat haji tanpa visa resmi. Aturan otoritas Arab Saudi pada musim haji 2026 dipastikan akan lebih ketat dengan sanksi berat bagi pelanggar.

“Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi,” kata pria akrab disapa Gus Irfan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Gus Irfan menegaskan seluruh calon jemaah wajib menggunakan visa haji resmi guna menghindari pemeriksaan ketat di berbagai titik masuk wilayah Arab Saudi. Menurutnya, peluang lolos tanpa dokumen resmi kini semakin kecil.

“Beberapa titik-titik pasti akan ada pemeriksaan, karena itu kita harap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji mohon jangan berangkat, saya khawatir nanti akan ada permasalahan,” ujarnya.

Risiko yang dihadapi pelaku tidak main-main. Pelanggar terancam masuk daftar hitam atau blacklist hingga 10 tahun dilarang masuk ke Arab Saudi.

Gus Irfan merujuk pada kasus musim sebelumnya, sekitar seribu warga Indonesia ditahan di Jeddah karena tidak mengantongi visa haji.

Ia menyoroti banyaknya jemaah yang tertahan dan tidak bisa masuk ke Makkah karena hanya mengandalkan visa nonhaji untuk beribadah.