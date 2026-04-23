Pengganti Orang Tua Meninggal, Inilah Latifa Syafvina Putri Calon Haji Termuda yang akan Berangkat

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat (Sumbar) akan memberangkatkan calon jemaah haji termuda berusia 15 tahun atas nama Latifa Syafvina Putri Zuhrizal pada musim haji 1447 Hijriah/2026.

"Tadi setelah kita cek, calon jemaah haji termuda itu berusia 15 tahun asal Kota Padang," ujar Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar M. Rifki di Kota Padang, Kamis (23/4/2026), di sela-sela kedatangan calon jemaah haji asal Kota Padang Kelompok Terbang (Kloter) 1 di Embarkasi Haji Kota Padang.

M. Rifki menjelaskan calon haji atas nama Latifa Syafvina Putri Zuhrizal tersebut merupakan pengganti orang tuanya yang seharusnya berangkat ke Tanah Suci pada Kloter 1. Penggantian itu dikarenakan orang tua yang bersangkutan meninggal sehingga mengalihkan kepada anaknya.

Merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah, membolehkan penggantian keberangkatan calon haji minimal berusia 13 tahun.

Artinya, kata dia, ketika seorang calon jemaah haji wafat maka bisa digantikan anggota keluarga dengan syarat berusia minimal 13 tahun.

"Jadi calon jemaah haji yang baru berusia 15 tahun ini menggantikan orang tuanya yang wafat," ucap Rifki.

Calon Jemaah Haji Tertua

Sementara untuk calon jemaah haji tertua pada musim haji 1447 Hijriah/2026 tercatat atas nama Ranyam Jamaan Arif yang berusia 85 tahun asal Kota Padang. Secara umum, Kemenhaj Sumbar mencatat terdapat 5.402 calon haji yang akan berangkat ke Arab Saudi pada 2026.

Pada musim haji 1447 Hijriah seluruh calon jemaah haji asal Sumbar dan Bengkulu, kata dia, akan diberangkatkan menggunakan Garuda Indonesia Boeing 737 seri 300 berkapasitas 393 tempat duduk dengan jumlah frekuensi 14.

Untuk kloter pertama tercatat 386 calon haji ditambah empat petugas PPIH kloter, dua petugas haji daerah, dan satu orang petugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).