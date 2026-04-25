Pengawasan Bagasi Haji 2026 Super Ketat, Ini Alasannya

Di balik wajah-wajah lega jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah, tersimpan kerja senyap yang jarang tersorot publik.

Tidak hanya penyambutan di terminal, pengawasan ketat terhadap barang bawaan menjadi bagian krusial dalam memastikan kenyamanan jemaah sejak pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Suci.

Dilansir dari siaran pers Kemenhaj RI, aktivitas monitoring bagasi berlangsung intens di Drop Baggage Zone Bandara AMAA Madinah, Arab Saudi, Jumat (24/4/2026). Para petugas haji bandara bekerja dalam tiga shift penugasan, masing-masing diperkuat lima orang checker bagasi.

Mereka memantau seluruh barang bawaan jemaah, mulai dari koper besar atau bagasi tercatat, koper kabin, hingga perlengkapan khusus seperti kursi roda dan tongkat.

Kepala Daerah Kerja Bandara, Abdul Basir, menegaskan pengawasan barang bawaan merupakan bagian integral dari pelayanan haji yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Menurutnya, setiap barang yang dibawa jemaah berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka selama menjalankan ibadah.

“Setiap barang bawaan jemaah harus dimonitor secara cermat, mulai dari koper besar, koper kabin, kursi roda, sampai tongkat. Barang-barang itu merupakan kebutuhan jemaah yang akan mereka gunakan selama di Tanah Suci,” ujar Abdul Basir.

Tantangan Cuaca Ekstrem

Lebih jauh, ia menjelaskan tugas checker bagasi bukanlah pekerjaan ringan. Selain membutuhkan ketelitian tinggi, para petugas juga dituntut memiliki ketahanan fisik dan konsentrasi penuh, mengingat area kerja berada di luar ruangan dengan kondisi cuaca ekstrem.

Pada siang hari, panas terik menjadi tantangan utama. Sementara saat malam tiba, suhu dingin yang menusuk, angin kencang, dan debu menjadi ujian tersendiri.

Namun demikian, seluruh proses pengawasan tetap harus berjalan tanpa celah demi memastikan tidak ada bagasi yang terlewat.

“Kalau ada selisih jumlah atau ada bagasi jemaah yang tidak sampai, itu harus segera kami laporkan kepada pihak maskapai. Karena itu, pengawasan pada area bagasi harus dilakukan dengan sangat teliti dan tidak boleh lengah,” lanjutnya.

Dalam praktiknya, pengawasan bagasi tidak hanya dilakukan oleh petugas haji Indonesia.

Pihak maskapai juga terlibat aktif dalam proses monitoring, sehingga koordinasi lintas pihak menjadi faktor penentu kelancaran distribusi bagasi hingga sampai ke hotel jemaah.

“Bukan hanya petugas kita yang mengawasi, pihak maskapai juga ikut memantau bagasi jemaah. Maka koordinasi satu sama lain harus terus dijaga supaya seluruh bagasi jemaah bisa sampai dengan baik ke hotel masing-masing,” katanya.

Jaminan Kenyamanan Jemaah

Di tengah padatnya operasional bandara, peran monitoring bagasi kerap luput dari perhatian. Padahal, proses inilah yang menjadi fondasi kenyamanan jemaah sejak awal kedatangan di Arab Saudi.

Tidak sekadar memastikan jumlah, tetapi juga menjamin ketepatan dan kelancaran distribusi barang bawaan.

Abdul Basir menegaskan, pelayanan kepada jemaah tidak berhenti pada proses turun dari pesawat atau penyambutan di terminal semata.

Kepastian bahwa barang bawaan aman, lengkap, dan terpantau menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi layanan haji yang terus diperkuat.

“Yang kami jaga bukan hanya jumlah bagasi, tetapi juga ketepatan dan kelancaran prosesnya. Harapannya, saat jemaah tiba di hotel, barang-barang mereka juga sudah termonitor dengan baik sehingga jemaah merasa tenang dan nyaman,” pungkasnya.

Di balik hiruk-pikuk bandara, dedikasi para petugas menjadi bukti bahwa pelayanan haji bukan sekadar seremoni.