Penantian 13 Tahun Berbuah Manis, Ardi Persiapkan Fisik Prima Jelang Haji 2026

Penantian bertahun-tahun memang melelahkan bagi sebagian orang, namun hal ini tak menyurutkan semangat Ardi (50) yang telah menanti momen yang dapat dikatakan sekali seumur hidup.

Ardi harus melewati penantian panjang hingga 13 tahun, untuk dapat berangkat ke Tanah Suci melengkapkan rukun Islam kelima.

"Saya asli Surabaya cuma sudah lama tinggal di Jakarta. Nunggunya sudah 13 tahun," ucap Ardi kepada inilah.com saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Hari ini, dirinya akan berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri. Namun sebelum itu, ia mengaku akan bertemu dengan anaknya terlebih dahulu karena belum sempat bersua.

"Ini saya lagi mau ketemu anak dulu sebelum berangkat, karena kemarin belum ketemu," jelasnya.

Ia menyebut sejauh ini, persiapan yang dilakukannya sudah matang, terutama persiapan fisik. Pasalnya di Tanah Suci akan banyak berjalan kaki, tentu stamina dan fisik yang prima dibutuhkan.

"Cuma saya pas bagian tes kesehatan yang lama sampai jam 11 malam, tadi malam. Karena saya ada penyakit jantung, sudah pasang ring juga, sehingga ada obat yang harus diminum rutin," tuturnya.

Terkait tes kesehatan ini, ia menuturkan sepertinya memang agak ketat aturan dari pihak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

"Kemarin di sebelah saya, saat tes kesehatan akhirnya enggak boleh berangkat dulu karena gula darah tinggi, 450, jadi dirawat dulu di RS Haji," ujarnya.

Bahkan pagi ini, dirinya mendengar bila ada jemaah yang mesti dirawat selama satu hari meski tim dokter sudah mengatakan boleh berangkat, tetapi pihak Kemenhaj tetap melarang karena risiko kesehatan.

Sebagai informasi, keberangkatan calon jemaah haji dari Asrama Haji Pondok Gede sudah berlangsung sejak 22 April hingga 6 Mei mendatang pada gelombang pertama ini. Pada hari ini, dijadwalkan bus dari Asrama Haji Pondok Gede akan berangkat sekitar pukul 13.00 WIB menuju ke bandara Soekarno-Hatta.