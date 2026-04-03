Pemerintah Tutup Celah Haji Ilegal 2026, Modus Baru Terungkap

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menutup celah praktik haji ilegal menjelang musim haji 2026.

Langkah itu dilakukan dengan memperkuat pengawasan serta membongkar berbagai modus baru yang kerap dimanfaatkan oknum untuk memberangkatkan jemaah di luar prosedur resmi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Pertemuan di kantor Kemenhaj RI pada Kamis (2/4/2026), menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan sistem pengawasan dan pencegahan.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, menegaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jemaah yang berangkat secara ilegal,” ujar Abdullah.

Penguatan pengawasan juga diiringi langkah deteksi dini di berbagai daerah. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menekan praktik penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Achmad Gunawan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam pertukaran data.

“Kami akan mengikuti tim satgas Kemenko, karena jika bergerak sendiri, kekuatan kami akan lebih terbatas,” kata Gunawan.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, menyebut sinergi lintas kementerian menjadi kunci untuk menutup celah keberangkatan jemaah ilegal.

“Jika satu orang jemaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta, maka angka tersebut bisa mencapai ratusan milyar jika banyak yang lolos ke Arab Saudi,” ungkap Achmad.

Ia juga mengingatkan potensi penyalahgunaan visa, termasuk penggunaan visa pekerja untuk kepentingan ibadah haji atau umrah.

“Jemaah yang berangkat ilegal bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berupa denda atau larangan untuk bepergian dalam waktu lama,” tambahnya.

Lebih lanjut, pemerintah mendorong pembentukan tim gabungan lintas kementerian guna memperkuat langkah preventif secara sistematis, mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan jemaah.

Sinergi tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan nasional, sekaligus memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan.