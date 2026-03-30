Pemerintah Fokus Lindungi Jemaah Haji 2026, Strategi Logistik Diperkuat

Pemerintah Indonesia menegaskan fokus utama pada perlindungan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, dengan penguatan strategi logistik dan layanan sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai tantangan global.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah bin Sulaiman Mashat, di Madinah, Minggu (29/3/2026).

“Keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, terutama terkait keamanan penerbangan dan ketersediaan logistik pangan,” ujar Dahnil.

Pertemuan berlangsung hangat usai kedua delegasi melaksanakan ziarah dan salat Maghrib bersama di Raudah. Diskusi difokuskan pada kesiapan teknis dan strategis penyelenggaraan haji 2026.

Salah satu isu penting yang dibahas adalah potensi kenaikan harga bahan bakar global yang berpengaruh terhadap biaya penerbangan jemaah.

Abdulfattah menyatakan bahwa secara umum persiapan haji oleh pemerintah Arab Saudi telah dilakukan secara matang, namun dinamika global tetap perlu diantisipasi.

“Kenaikan harga bahan bakar perlu menjadi perhatian bersama, sehingga kedua negara dapat mengantisipasi agar layanan penerbangan tetap optimal,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Dahnil menegaskan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah mitigasi untuk menjaga kualitas layanan, baik transportasi maupun konsumsi jemaah selama di Tanah Suci.

Ia juga menekankan, arahan Presiden Prabowo Subianto tetap berfokus pada keselamatan jemaah, khususnya pada aspek keamanan penerbangan dan kesiapan logistik pangan.

Selain itu, hasil peninjauan ke sejumlah dapur katering di Arab Saudi menunjukkan pentingnya ketersediaan bahan pangan yang memadai.

Pemerintah mendorong agar dapur penyedia makanan memiliki cadangan bahan baku hingga tiga bulan, termasuk makanan siap saji untuk kondisi darurat.