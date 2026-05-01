Pejabat Saudi Tinjau Layanan Makkah Route di Makassar, Ada Harapan Baru Jemaah Haji

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

Hal tersebut ditandai dengan kunjungan resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi ke Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, untuk meninjau langsung implementasi layanan Makkah Route pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Ketua PPIH Embarkasi Makassar, Ikbal Ismail, yang didampingi Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenhaj Sulsel, Asa Afiif Bahri, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Saudi terhadap kenyamanan jemaah.

"Pemerintah Arab Saudi sangat total dalam memberikan pelayanan dan kemudahan untuk pelaksanaan ibadah haji di Indonesia dan salah satu upayanya itu layanan Makkah Route," ujarnya di Makassar, Jumat (1/5/2026).

Makkah Route Solusi Efisiensi Perjalanan Jemaah

Ikbal Ismail menjelaskan, Makkah Route merupakan inovasi layanan imigrasi Arab Saudi yang dilakukan sejak di bandara keberangkatan di Indonesia.

Program itu memungkinkan jemaah menyelesaikan proses keimigrasian lebih awal melalui sistem pra-persetujuan (pre-clearance).

Dengan mekanisme ini, jemaah tidak perlu lagi antre pemeriksaan paspor dan visa saat tiba di bandara tujuan seperti Bandara Pangeran Mohammad bin Abdulaziz. Dampaknya, proses kedatangan menjadi jauh lebih cepat dan efisien.

Namun demikian, Ikbal menilai masih terdapat ruang peningkatan, terutama dalam aspek pelayanan bagasi jemaah.

"Khususnya terkait penanganan koper bagasi dan kabin jamaah, dapat terus ditingkatkan, terutama saat jamaah berada di Madinah dan Mkkah," katanya.

Dorongan Peningkatan dan Diplomasi Kultural

Lebih jauh, Ikbal berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji dapat semakin erat.

Ia bahkan mengundang perwakilan Saudi untuk mencicipi kuliner khas Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari diplomasi kultural.

Selain itu, pihaknya mendorong agar program Makkah Route terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya di masa mendatang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya bagi jamaah asal Indonesia," jelasnya.

Hadirnya Delegasi Saudi dan Ekspansi Layanan

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah pejabat Arab Saudi turut hadir, di antaranya Lettu Abdullah bin Saidan, Yusuf Asy-Syamlan, dan Raid al-Maliki.

Hadir pula General Supervisor SPL di Indonesia, Aziz Bandar Al Otaibi, Public Relation Indonesia, Atif Amat Syarani Tayib, serta Supervisor SPL Embarkasi Makassar, Abdul Qader Eid.

Sebagai informasi, layanan Makkah Route tidak hanya diterapkan di Bandara Hasanuddin Makassar, tetapi juga di sejumlah embarkasi besar lainnya, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Adi Soemarmo, dan Bandara Juanda.