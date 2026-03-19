Pastikan Pelindungan, Kemenhaj Kawal Kepulangan 2.190 Jemaah Umrah dalam Dua Hari

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melalui Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah terus memastikan pelindungan maksimal bagi jemaah umrah Indonesia, khususnya dalam proses kepulangan ke Tanah Air di tengah dinamika situasi kawasan Timur Tengah.

Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, mengatakan proses pemulangan jemaah terus berjalan melalui Bandara King Abdulaziz Jeddah dan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dalam dua hari terakhir.

Dalam laporannya diterima inilah.com, Kamis (19/3/2026), sebanyak 2.190 jemaah umrah telah kembali ke Tanah Air menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, dengan rincian 985 jemaah pada 17 Maret 2026 dan 1.205 jemaah pada 18 Maret 2026.

Dampak Pembatalan Penerbangan

Sejumlah jemaah juga dilaporkan terdampak pembatalan penerbangan oleh beberapa maskapai, yang mengakibatkan ketidakpastian tiket pulang serta meningkatnya beban biaya akomodasi dan konsumsi secara mandiri.

Menanggapi hal ini, Ilham menegaskan, negara hadir untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan hak dan pelindungannya hingga dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan lancar.

"Kami terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi para jemaah dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengupayakan solusi terbaik bagi percepatan kepulangan mereka di tengah situasi yang dinamis ini," tegasnya.

Seiring proses pemulangan yang terus berjalan, jumlah jemaah umrah Indonesia yang dilaporkan telah kembali ke Tanah Air pada periode 28 Februari hingga 18 Maret 2026 mencapai 30.360 orang.

Imbauan untuk Jemaah dan PPIU

Kementerian Haji dan Umrah RI mengimbau seluruh jemaah untuk tetap tenang dan terus menjalin komunikasi dengan petugas lapangan.