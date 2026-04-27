Pastikan Layanan Haji di Madinah Maksimal, Ada Peran Tersembunyi yang Menyentuh

Kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi, tidak sekadar ditandai dengan proses turun dari pesawat dan pengambilan barang bawaan.

Di balik setiap kedatangan, terdapat rangkaian layanan berlapis yang disiapkan petugas haji Daerah Kerja (Daker) Bandara, memastikan setiap jemaah merasakan kenyamanan sejak pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Suci.

Pelayanan tersebut mencakup penyambutan, pendampingan jemaah lansia dan disabilitas, pengawasan bagasi, hingga koordinasi kesehatan.

Semua berjalan dalam satu sistem terpadu yang menuntut ketelitian sekaligus empati tinggi dari para petugas di lapangan.

Kepala Daerah Kerja Bandara, Abdul Basir, dalam siaran pers Kemenhaj diterima inilah.com, Senin (27/4/2026), menegaskan bandara merupakan wajah pertama pelayanan haji Indonesia di Arab Saudi.

Oleh karena itu, seluruh petugas diminta tidak hanya bekerja cepat dan tertib, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kondisi jemaah.

“Bandara adalah titik awal jemaah merasakan pelayanan di Tanah Suci. Maka sejak mereka turun dari pesawat, petugas harus hadir. Bukan hanya mengarahkan, tetapi juga menenangkan, membantu, dan memastikan tidak ada jemaah yang merasa sendirian,” ujar Abdul Basir.

Empati Jadi Kunci

Ia menjelaskan, sebagian besar jemaah tiba dalam kondisi lelah setelah perjalanan panjang. Banyak di antaranya adalah jemaah lansia yang membutuhkan pendampingan khusus, baik saat keluar dari pesawat, menuju area imigrasi, menunggu bagasi, hingga diarahkan ke bus menuju hotel.

“Bagi kita mungkin proses bandara terlihat biasa. Tetapi bagi jemaah, terutama lansia, ini perjalanan besar dalam hidup mereka. Ada yang baru pertama kali naik pesawat, ada yang kelelahan, ada yang cemas mencari rombongan atau barangnya. Di situlah petugas harus bekerja dengan hati,” katanya.

Koordinasi Lintas Sektor

Pelayanan di bandara juga melibatkan koordinasi lintas unsur, mulai dari petugas sektor bandara, tim kesehatan, petugas perlindungan jemaah, hingga otoritas terkait.

Setiap alur kedatangan dipantau agar jemaah dapat bergerak tertib, aman, dan terhindar dari penumpukan di area layanan.

Di tengah tantangan kondisi lapangan, mulai dari panas terik, suhu dingin malam hari, hingga terpaan angin dan debu, petugas tetap dituntut menjaga ketelitian, terutama dalam pengelolaan barang bawaan jemaah.

“Barang bawaan jemaah itu bagian dari kenyamanan mereka. Ketika koper ditemukan, kursi roda tidak tertukar, atau tongkat bisa kembali kepada pemiliknya, itu mungkin terlihat sederhana. Tapi bagi jemaah, itu sangat berarti,” ucapnya.

Pengawasan Kesehatan

Selain itu, aspek kesehatan menjadi perhatian serius. Sejalan dengan kebijakan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), pemeriksaan kesehatan sejak embarkasi harus dilakukan secara ketat dan tidak sekadar formalitas.

Setibanya di Madinah, petugas Daker Bandara tetap melakukan pengamatan terhadap kondisi jemaah.

“Kami tidak ingin ada jemaah yang terlewat dari perhatian. Kalau ada yang tampak lemah, kebingungan, atau butuh bantuan, petugas harus responsif. Pelayanan bandara bukan hanya soal kelancaran arus kedatangan, tetapi juga keselamatan dan rasa aman jemaah,” tegasnya.

Keberhasilan pelayanan ini, lanjut Abdul Basir, sangat bergantung pada kekompakan seluruh petugas. Meskipun bekerja di balik layar, kontribusi mereka memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan jemaah.

“Petugas mungkin bekerja di belakang layar, tetapi dampaknya langsung dirasakan jemaah. Senyum jemaah ketika dibantu, rasa lega ketika barangnya ditemukan, atau ketenangan ketika diarahkan menuju bus, itu menjadi energi bagi kami untuk terus melayani,” tuturnya.

Ia pun berharap seluruh petugas Daker Bandara terus menjaga stamina, disiplin, dan empati selama masa operasional haji.

Menurutnya, pelayanan terbaik lahir tidak hanya dari sistem yang rapi, tetapi juga dari kepedulian dan kesabaran dalam menghadapi berbagai kondisi jemaah.