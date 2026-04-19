Oleh-Oleh Haji Bebas Pajak, Ini Syarat dan Batasannya!

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI resmi memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Kebijakan itu menjadi angin segar, terutama bagi jemaah yang selama ini menantikan kemudahan dalam membawa pulang oleh-oleh dari Tanah Suci.

Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai karakteristik jemaah haji Indonesia memiliki kekhasan tersendiri, baik dari sisi perjuangan finansial maupun lamanya masa tunggu keberangkatan.

Jemaah Haji Sangat Spesial

Kepala Seksi Impor III DJBC Kemenkeu, Chinde Marjuang Praja, menegaskan kebijakan tersebut lahir dari realitas sosial jemaah haji di Indonesia.

“Antrean panjang dan biasanya jemaah haji ini menabung bertahun-tahun. Jadi, ini memang kondisi jemaah haji di Indonesia sangat spesial, sehingga itu melatarbelakangi kami untuk memberikan fasilitas yang lebih,” kata Chinde dalam keterangannya di Jakarta, dikutip inilah.com, Minggu (19/4/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan negara hadir memberikan kemudahan bagi jemaah yang telah berjuang panjang secara ekonomi dan spiritual untuk menunaikan rukun Islam kelima.

Cakupan dan Aturan Fasilitas

Fasilitas pembebasan pajak ini mencakup barang bawaan langsung maupun barang kiriman melalui penyelenggara pos. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025.

Namun demikian, tidak semua jemaah otomatis mendapatkan fasilitas ini. Pemerintah menetapkan hanya jemaah haji yang menggunakan kuota resmi, baik reguler maupun khusus, yang berhak menerima insentif tersebut.

Sebaliknya, jemaah non-kuota atau haji furoda tidak termasuk dalam skema ini. Hal itu disebabkan karena mereka tidak terdaftar dalam sistem resmi pemerintah dan dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Oleh-Oleh vs Jastip

Pemerintah juga menegaskan batasan tegas terkait jenis barang yang mendapatkan fasilitas.

Pembebasan hanya berlaku untuk barang pribadi, termasuk oleh-oleh yang memang dibawa untuk penggunaan sendiri atau keluarga.

“Jadi, oleh-oleh yang memang dari jemaah sendiri, bukan yang merupakan titipan. Kalau jastip, itu memang dikeluarkan dari fasilitas ini,” jelasnya.

Artinya, praktik jasa titipan (jastip) tidak masuk dalam kategori yang mendapatkan pembebasan pajak.

Beda Perlakuan Reguler dan Khusus

Dalam implementasinya, terdapat perbedaan perlakuan antara jemaah haji reguler dan haji khusus, terutama terkait nilai barang bawaan.

Jemaah haji reguler mendapatkan fasilitas pembebasan penuh atas seluruh barang bawaan. Sementara itu, jemaah haji khusus dibatasi hingga nilai Free on Board (FOB) maksimal 2.500 dolar AS.

Apabila nilai barang melebihi batas tersebut, maka kelebihannya akan dikenakan bea masuk sebesar 10 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan. Namun, pajak penghasilan (PPh) tetap dikecualikan.

Skema Barang Kiriman

Untuk barang kiriman melalui pos, pemerintah menetapkan batas maksimal FOB sebesar 3.000 dolar AS yang dibagi dalam dua kali pengiriman, masing-masing maksimal 1.500 dolar AS.

Jika nilai atau frekuensi pengiriman melebihi ketentuan tersebut, maka akan dikenakan bea masuk dengan tarif flat sebesar 7,5 persen serta PPN sesuai aturan yang berlaku. Sama seperti skema sebelumnya, PPh tetap tidak dikenakan.

Selain itu, DJBC juga membatasi ukuran barang kiriman, yakni maksimal satu kemasan per pengiriman dengan dimensi panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm.

Syarat Administratif Ketat

Dari sisi administratif, pengiriman barang harus dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yakni setelah keberangkatan kloter pertama hingga maksimal 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir.

Pengirim juga diwajibkan membuktikan statusnya sebagai jemaah haji melalui nomor paspor yang terhubung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Momentum Perlindungan Jemaah

Kebijakan ini tidak hanya soal insentif fiskal, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam melindungi jemaah dari potensi beban biaya tambahan yang tidak perlu.

Di tengah meningkatnya biaya perjalanan haji dan kompleksitas logistik, relaksasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ibadah haji tetap berjalan khusyuk tanpa terbebani urusan administratif yang memberatkan.