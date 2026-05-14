Nekat Rekam Orang Sembarangan di Tanah Suci, Siap-siap Berurusan dengan Hukum Saudi!

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 mengingatkan jemaah haji Indonesia agar lebih bijak menggunakan media sosial selama berada di Tanah Suci.

Imbauan itu muncul menyusul ketatnya aturan Pemerintah Arab Saudi terkait aktivitas dokumentasi dan publikasi di ruang publik, termasuk penggunaan kamera ponsel dan unggahan di media sosial.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Bidang Media Center Haji (MCH) sekaligus Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, dalam kegiatan Pembinaan Petugas Sektor, Kloter, dan KBIHU di Hotel Tayeb, Sektor 1 Makkah, awal pekan ini.

Kegiatan pembinaan itu melibatkan ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, hingga petugas pelindungan jemaah.

Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, pendampingan ibadah, edukasi kesehatan jemaah, hingga jaminan perlindungan selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Namun di tengah padatnya agenda pelayanan haji, PPIH juga menaruh perhatian serius terhadap etika penggunaan media sosial oleh jemaah Indonesia.

“Kita perlu menyampaikan kepada jemaah mengenai etika publikasi dan bagaimana menggunakan media sosial secara bijak selama berada di Arab Saudi,” ujar Ichsan saat memberikan sosialisasi.

Menurutnya, banyak jemaah yang belum memahami Arab Saudi memiliki regulasi ketat terkait dokumentasi individu maupun pengambilan gambar di area tertentu.

Kesalahan kecil yang dianggap sepele oleh jemaah bisa berujung pada persoalan hukum di negara tersebut.

Ia mengungkapkan, sudah terdapat sejumlah kasus yang melibatkan warga Indonesia karena mendokumentasikan seseorang tanpa izin.

Dalam beberapa kasus, individu yang direkam merasa keberatan lalu melaporkannya kepada aparat keamanan setempat.

“Kadang tanpa niat apa-apa, ada jemaah yang mendokumentasikan seseorang, tetapi orang tersebut tidak berkenan lalu melapor kepada aparat,” kata Ichsan.

Tak hanya terkait pengambilan gambar individu, larangan tersebut juga mencakup dokumentasi terhadap kawasan tertentu yang dianggap sensitif oleh otoritas Arab Saudi.

Area pemerintahan, ruang privat warga Saudi, hingga sejumlah lokasi di sekitar kawasan suci termasuk wilayah yang tidak boleh sembarangan direkam atau dipublikasikan.

Karena itu, para ketua kloter dan petugas pendamping diminta aktif memberikan edukasi kepada jemaah agar lebih berhati-hati menggunakan telepon seluler maupun media sosial selama berada di Tanah Suci.

Fenomena meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan jemaah haji memang menjadi tantangan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji modern.

Di satu sisi, media sosial memudahkan komunikasi keluarga dan dokumentasi perjalanan spiritual. Namun di sisi lain, ketidaktahuan terhadap aturan lokal berpotensi menimbulkan masalah hukum yang tidak diinginkan.

PPIH berharap jemaah Indonesia tidak terlena dengan aktivitas digital dan lebih memfokuskan diri pada persiapan ibadah, terutama menjelang fase puncak haji yang segera berlangsung.

“Jemaah diharapkan fokus mempersiapkan diri untuk ibadah dan menghadapi fase puncak haji,” ujarnya.

Sementara terkait kemungkinan adanya jemaah yang tersangkut persoalan hukum di Arab Saudi, Ichsan menjelaskan penanganannya berada dalam kewenangan KJRI yang membidangi perlindungan warga negara Indonesia.

Meski demikian, pemerintah Indonesia memastikan tetap memberikan dukungan dan koordinasi dalam proses pendampingan terhadap jemaah yang menghadapi persoalan hukum selama berada di Arab Saudi.

Imbauan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa ibadah haji bukan hanya soal kesiapan fisik dan spiritual, tetapi juga kesiapan memahami budaya, aturan, dan etika sosial di negara tujuan.