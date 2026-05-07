Nekat City Tour Sebelum Armuzna? Siap-Siap Hadapi Sanksi Tegas Kemenhaj!

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI kembali mengeluarkan kebijakan tegas menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang dikenal dengan Armuzna.

Pemerintah melarang seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengikuti kegiatan ziarah atau city tour sebelum rangkaian ibadah inti tersebut selesai dilaksanakan.

Kebijakan itu ditegaskan langsung oleh Juru Bicara Kemenhaj RI, Ichsan Marsha, sebagai bagian dari langkah perlindungan menyeluruh terhadap kondisi jemaah.

Menurut Ichsan, fase Armuzna merupakan inti dari seluruh rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual dalam kondisi terbaik.

“Larangan ini bukan untuk membatasi aktivitas jemaah, tetapi sebagai langkah perlindungan agar jemaah tidak kelelahan dan tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi fase Armuzna,” ujar Ichsan Marsha dalam konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M di Makkah, Kamis (7/5/2026).

Dia menegaskan, pemerintah ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan puncak ibadah haji dengan aman, sehat, dan khusyuk.

Fokus Ibadah, Bukan Wisata

Melalui surat edaran resmi, Kementerian meminta seluruh jemaah maupun pembimbing ibadah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk tidak mengagendakan, memfasilitasi, ataupun menyelenggarakan kegiatan city tour di luar wilayah Madinah dan Makkah sebelum Armuzna selesai.

Kebijakan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga ujian fisik yang menuntut manajemen energi dan kesehatan secara serius.

Kemenhaj meminta pembimbing KBIHU memprioritaskan pembinaan jemaah pada tiga aspek utama, yakni penguatan fisik dan stamina, kesiapan mental dan spiritual, serta pendalaman manasik haji sebagai bekal menghadapi puncak ibadah wukuf.

Selain itu, seluruh mobilitas jemaah diwajibkan dilaporkan dan dikoordinasikan dengan petugas resmi, baik dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), bidang perlindungan jemaah, maupun sektor terkait lainnya.

Operasional Haji Berjalan Lancar

Hingga Rabu (6/5/2026), operasional penyelenggaraan ibadah haji dilaporkan berjalan lancar dan terkendali.

Sebanyak 267 kloter dengan 103.690 jemaah dan 1.064 petugas telah diberangkatkan dari Indonesia. Dari jumlah tersebut, 258 kloter dengan 100.125 jemaah telah tiba di Madinah, sementara 109 kloter dengan 42.340 jemaah telah berada di Mekkah.

Para jemaah yang telah berada di Mekkah tengah melaksanakan umrah wajib sekaligus mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji.

Sementara itu, pemberangkatan gelombang kedua melalui Bandara Jeddah resmi dimulai sejak 6 Mei 2026. Kloter pertama berasal dari LOP-12 dengan total 389 jemaah dan 4 petugas.

“Kami mengingatkan jemaah gelombang kedua agar mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi haji untuk mempermudah proses perjalanan dari Bandara Jeddah menuju Makkah,” kata Ichsan.

Waspada Haji Nonprosedural

Dalam kesempatan yang sama, Kemenhaj kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non-resmi.

Pemerintah menegaskan bahwa ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi yang sesuai ketentuan Arab Saudi.

“Pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa haji resmi. Keberangkatan di luar prosedur resmi berisiko menimbulkan persoalan hukum, deportasi, penahanan, denda, hingga membahayakan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi,” tegas Ichsan.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan Haji Nonprosedural bersama Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Kesehatan Jemaah

Dari sisi kesehatan, tantangan terbesar yang dihadapi jemaah saat ini adalah suhu ekstrem di Tanah Suci. Temperatur di Madinah dan Makkah tercatat berkisar antara 38 hingga 44 derajat Celsius.

Data terbaru menunjukkan sebanyak 14.919 jemaah telah mendapatkan layanan rawat jalan. Sementara itu, 153 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia, 271 jemaah dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi, dan 72 jemaah masih menjalani perawatan.

Kemenhaj pun mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik dengan disiplin, termasuk mengatur aktivitas ibadah, memperbanyak konsumsi air putih, serta menggunakan pelindung seperti payung dan topi.