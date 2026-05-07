Nekat Angkut Jemaah Haji Ilegal Siap-siap Didenda Rp230 Juta!

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arab Saudi kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji dengan memberlakukan sanksi tegas bagi pelanggar aturan.

Penegasan tersebut disampaikan menjelang musim haji 1447 Hijriah, saat jutaan umat Muslim dari seluruh dunia bersiap menunaikan rukun Islam kelima.

Kemendagri Saudi menegaskan, Kamis (7/5/2026), warga maupun penduduk yang mengangkut orang tanpa izin haji akan dikenai denda hingga 50 ribu riyal (sekitar 230 juta rupiah) dan hukuman penjara maksimal enam bulan.

Langkah itu merupakan bagian dari upaya serius pemerintah Kerajaan dalam menekan praktik haji ilegal yang berpotensi mengganggu kelancaran ibadah serta membahayakan keselamatan jamaah.

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Saudi memang meningkatkan pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penyalahgunaan visa non-haji untuk memasuki wilayah suci.

Pelanggar dari kalangan ekspatriat akan dideportasi setelah menjalani hukuman dan dilarang kembali masuk ke Kerajaan sesuai ketentuan hukum.

Kebijakan deportasi itu menjadi sinyal kuat pemerintah Saudi tidak akan mentolerir pelanggaran, terutama yang melibatkan warga asing.

Selain merugikan sistem penyelenggaraan haji, praktik ilegal juga berisiko memperburuk kepadatan di lokasi-lokasi utama ibadah seperti Masjidil Haram di Makkah dan kawasan Madinah.

Kementerian tersebut menekankan izin haji sah wajib dimiliki untuk melaksanakan ibadah haji.

Penegasan itu sekaligus menjadi pengingat sistem kuota dan perizinan haji dirancang untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan keteraturan bagi seluruh jemaah.

Tanpa kepatuhan terhadap aturan, potensi risiko seperti overkapasitas, kecelakaan, hingga gangguan layanan ibadah bisa meningkat secara signifikan.

Semua pihak diminta mematuhi aturan musim haji 1447 H dan bekerja sama dengan otoritas terkait demi keselamatan serta keamanan jemaah, dengan peringatan pelanggaran akan ditindak tegas.

Sebagai bentuk partisipasi publik, masyarakat juga diajak aktif melaporkan pelanggaran. Upaya itu diharapkan dapat memperkuat pengawasan kolektif demi menciptakan penyelenggaraan haji yang aman dan tertib.

Masyarakat juga diimbau melaporkan pelanggaran dengan menghubungi nomor darurat 911 di Makkah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, serta 999 di wilayah lain di seluruh Kerajaan.