Nabung Rp10 Ribu per Hari, Tukang Pentol di Semarang Naik Haji

Doa dan harapan Mukorobbin Ngadiman (42) untuk menunaikan ibadah haji akhirnya terkabul setelah namanya terdaftar dalam jemaah kloter 21 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Tak sia-sia dirinya menabung Rp10 ribu per hari dari hasil berjualan (bakso) pentol selama 22 tahun.

"Saya sejak sebelum punya istri sudah kepingin ke Mekkah. Akhirnya saya jualan pentol. Dari menabung terkumpul uang Rp25,5 juta. Akhirnya saya buat daftar haji," ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Mukorobbin Ngadiman di Asrama haji Donohudan, Boyolali. (Foto: mtvn)

Sambil menunggu antrean untuk berangkat haji, dirinya semakin termotivasi semangat dalam mencari nafkah sekaligus untuk ditabung. Sampai akhirnya, ia terdaftar dalam kloter 21 jemaah calon haji asal Kabupaten Semarang.

Saat ini dirinya hanya berharap bisa menunaikan ibadahnya secara lancar dan diterima Allah SWT. Ia berangkat bersama 259 calon jemaah haji asal Kabupaten Semarang lainnya.