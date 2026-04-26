Nabung 17 Tahun dari Jualan Gudeg, Akhirnya Pasutri Ini Bisa Berangkat Haji 2026!

Ketekunan, kesabaran, dan keyakinan menjadi kunci perjalanan hidup pasangan suami istri (pasutri) penjual gudeg asal Sleman, Rahudin Hasan (61) dan Siti Koringah (52).

Setelah menabung sejak 2009 dari hasil usaha sederhana, keduanya akhirnya mampu mewujudkan impian berangkat haji pada 2026.

Kisah mereka bukan sekadar tentang perjalanan ibadah, tetapi juga potret perjuangan ekonomi rakyat kecil yang tak menyerah pada keterbatasan.

Di tengah penghasilan yang tak menentu, pasutri ini membuktikan bahwa konsistensi dan niat yang kuat mampu menembus batas.

Berawal dari Usaha Sederhana, Tumbuh dengan Ketekunan

Rahudin Hasan, yang akrab disapa Udin, sebelumnya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah dasar. Penghasilan yang terbatas membuatnya mencari cara untuk menambah pemasukan.

Tahun 2009 menjadi titik awal perubahan hidupnya, saat ia memutuskan meminjam modal dan membuka usaha gudeg sederhana di bawah pohon rambutan.

Keputusan itu tidak mudah. Namun seiring waktu, gudeg racikannya mulai dikenal dan diminati pembeli. Dari usaha kecil itulah, perlahan mereka mulai menyisihkan penghasilan untuk tabungan haji.

“Ya kemudian mulai menabung sedikit-sedikit, ya nggak mesti. Karena jualan dapatnya berapa, belanjanya berapa, dikurangi untuk tenaga, untuk sehari-hari, untuk kuliah anak, nah sisanya itu yang kami tabung. Kami nabung dari 2009, mendaftarkan haji tahun 2012,” jelasnya saat ditemui awak media di Jalan Tajem-Kadisoka 77, Maguwoharjo, Sleman, dikutip inilah.com, Minggu (26/4/2026).

Selain berjualan gudeg, mereka juga menerima titipan jajan pasar sebagai strategi tambahan untuk mempercepat pengumpulan dana.

Jalan Panjang Menuju Baitullah

Perjalanan menuju Tanah Suci bukan tanpa tantangan. Dari penghasilan harian yang fluktuatif, mereka berhasil mengumpulkan Rp25 juta sebagai tabungan awal.

Untuk memenuhi syarat pendaftaran haji, mereka kemudian mencari pinjaman sebesar Rp25 juta.

Langkah itu diambil dengan keyakinan penuh bahwa niat ibadah akan dimudahkan jalannya.

Seiring waktu, mereka mampu melunasi biaya haji dan mendapatkan kepastian keberangkatan pada 24 April 2026.

Momentum ini menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang bagi mereka yang memiliki tekad kuat.

Antara Rasa Deg-degan dan Keyakinan

Menjelang keberangkatan, Udin mengaku diliputi perasaan campur aduk antara gugup dan siap. Persiapan dilakukan secara maksimal, baik fisik maupun pengetahuan.

“Rasanya deg-degan, tapi sudah siap. Sebelumnya sudah manasik haji, persiapan fisik juga susah. Kalau sore agak selo (senggang) itu jalan-jalan. Kan jualan ya udah olahraga. Terus belajar juga dari YouTube filosofi-filosofi sai, ya belajar untuk menambah wawasan,” ujarnya.

Di tengah persiapan tersebut, situasi global di Timur Tengah sempat menimbulkan kekhawatiran. Namun, keyakinan menjadi pegangan utama.

“Kekhawatiran ada, tapi ya kita pasrah saja pada Allah SWT. Niat kita ibadah, Allah yang mengatur,” lanjutnya.

Haji sebagai Hadiah Ulang Tahun tak Terlupakan

Bagi Siti Koringah, keberangkatan haji tahun ini memiliki makna yang sangat personal. Tepat pada 9 April 2026, ia genap berusia 52 tahun. Tanpa perayaan mewah, momen ini justru menjadi hadiah terbaik dalam hidupnya.

“Kami nggak pernah merayakan (ulang tahun), tapi ini (naik haji) jadi kado ulang tahun,” ungkapnya.

Ia mengaku sempat meragukan kemampuannya untuk berangkat haji, mengingat kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Namun, keyakinan dan usaha tanpa henti mengubah keraguan menjadi kenyataan.

“Kita dulu pernah berpikir apa mungkin bisa ke sana, soalnya biayanya juga mahal. Terus kita itu cuma jualan kayak gini. Ya tidak menyangka, tapi Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Karena niatnya ibadah, semuanya diberikan kelancaran. Tes kesehatan juga bagus semua, alhamdulillah,” imbuhnya.

Rutinitas Berat, Dijalani dengan Bahagia

Di balik keberhasilan itu, terdapat rutinitas harian yang tidak ringan. Siti memulai aktivitas memasak gudeg sejak pukul 16.30 hingga 23.00, kemudian beristirahat sejenak sebelum kembali berjualan pada dini hari.

Sekitar pukul 04.00, ia sudah berada di lokasi untuk menjajakan gudeg dan jajan pasar. Meski lelah, ia memilih menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan.

“Alhamdulillah semuanya diberikan kemudahan. Kuncinya tu bahagia, kalau pas libur itu saya sama suami muter-muter, jalan-jalan keluar naik motor, ya sampai Kulon Progo. Pokoknya senang-senang saja. Kalau capek ya istirahat, paling ya pijet,” pungkasnya.

Potret Keteladanan Umat

Kisah pasutri penjual gudeg ini menjadi cerminan nyata bahwa ibadah haji bukan hanya soal kemampuan finansial, tetapi juga tentang keteguhan niat dan konsistensi usaha.

Dalam lanskap sosial Indonesia, cerita seperti ini memperkuat narasi bahwa harapan selalu ada bagi siapa pun yang berjuang dengan sabar.