Mulai 18 April 2026, Umrah Khusus Warga Saudi, Jemaah Asing Dihentikan

Pemerintah Arab Saudi menetapkan pembatasan akses ibadah umrah menjelang musim haji 1447 Hijriah.

Mulai 18 hingga 30 April 2026, umrah hanya dibuka khusus bagi warga negara Saudi, sementara jemaah internasional tidak lagi diperkenankan masuk.

Kebijakan itu merupakan bagian dari persiapan intensif menyambut pelaksanaan haji yang akan segera dimulai setelah periode tersebut.

Pemerintah ingin memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, aman, dan terkendali.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, umrah hanya dapat dilakukan oleh warga Saudi pada 1 hingga 13 Dzulqa’dah 1447 H, atau bertepatan dengan 18–30 April 2026.

Melansir theislamicinformation, periode ini disebut sebagai kesempatan khusus bagi warga lokal yang belum sempat menjalankan umrah saat Ramadan, yang biasanya dipadati jemaah dari berbagai negara.

Dengan tidak adanya penerbitan visa umrah internasional dan berakhirnya arus jemaah Ramadan, Masjidil Haram di Makkah diperkirakan akan jauh lebih lengang dibandingkan bulan sebelumnya.

Jemaah Internasional Wajib Tinggalkan Saudi

Otoritas Saudi juga menetapkan bahwa 18 April 2026 menjadi batas akhir bagi jemaah umrah internasional untuk meninggalkan wilayah Arab Saudi.

Setelah itu, akses masuk ke Kota Mekkah akan dibatasi secara ketat dan hanya diperuntukkan bagi jemaah haji yang memiliki izin resmi.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran persiapan haji, termasuk pengaturan logistik dan pengamanan di kawasan suci.

Penutupan periode umrah pada 30 April 2026 menandai dimulainya fase persiapan penuh untuk penyelenggaraan haji.

Pemerintah Arab Saudi akan memusatkan seluruh sumber daya untuk menyambut kedatangan jemaah haji dari berbagai negara, termasuk pengelolaan arus jemaah dan kesiapan fasilitas di lokasi ibadah.