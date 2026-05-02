MUI Hormati Fatwa Dam Muhammadiyah, Ini Batasan yang Ditegaskan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap terbuka dan menghormati pandangan Muhammadiyah terkait kebolehan penyembelihan hewan dam di Tanah Air.

Namun di sisi lain, MUI tetap menegaskan pentingnya menjaga rujukan fikih yang mewajibkan penyembelihan dam dilakukan di Tanah Haram.

Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menekankan, perbedaan pandangan dalam persoalan ini merupakan bagian dari khazanah keilmuan Islam yang harus disikapi dengan bijak.

"MUI menghormati keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang memperbolehkan membayar dam di Indonesia. Namun demikian, kita juga menghormati pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa penyembelihan dam itu harus dilakukan di Tanah Haram," kata Kiai Cholil dilansir dari laporan MUI Digital, Sabtu (2/5/2026).

Khazanah Fikih yang Perlu Dihormati

Kiai Cholil mengimbau umat Islam agar tidak memperdebatkan perbedaan tersebut secara berlebihan.

Menurutnya, perdebatan yang tidak perlu justru berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah haji.

Ia menegaskan perbedaan pandangan soal dam bukanlah hal baru dalam tradisi fikih Islam. Justru, keragaman pendapat tersebut mencerminkan kekayaan intelektual ulama dalam memahami dalil dan konteks ibadah.

Kiai Cholil mengimbau agar perbedaan itu jangan sampai dipertanyakan, apalagi diperdebatkan, karena dapat mengurangi terhadap kekhusyukan ibadah haji.

Dasar Ta’abbudi dan Fatwa MUI

MUI menjelaskan, kewajiban penyembelihan dam di Tanah Haram didasarkan pada sifat ibadah tersebut yang ta’abbudi, yakni bentuk ibadah yang tata caranya telah ditentukan oleh syariat.

Dalam pandangan MUI, pelaksanaan dam di luar Tanah Haram tidak memenuhi ketentuan syar’i sebagaimana diatur dalam fatwa resmi lembaga tersebut.

Dia menjelaskan, penyembelihan hewan Dam atas haji tamattu' atau qiran dilakukan di Tanah Haram. Jika dilakukan di luar Tanah Haram, termasuk di Indonesia, hukumnya tidak sah.

Ketentuan tersebut merujuk pada Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu' di Luar Tanah Haram yang ditetapkan di Jakarta pada 24 Oktober 2011 M / 26 Dzulqaidah 1432 H.

Perspektif Kemaslahatan

Meski memiliki pendirian fikih yang tegas, MUI juga mengakui bahwa pandangan Muhammadiyah memiliki dasar pertimbangan yang kuat, terutama dalam aspek kemaslahatan umat.

Penyembelihan hewan dam di Indonesia dinilai berpotensi memberikan manfaat lebih luas, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan di dalam negeri.

Namun demikian, Kiai Cholil yang juga pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, kembali menegaskan sikap resmi MUI tetap mengacu pada ketentuan bahwa penyembelihan hewan dam dilakukan di Tanah Haram.

Menjaga Persatuan Umat

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, MUI mengajak seluruh umat Islam untuk menjaga persatuan dan tidak menjadikan isu ini sebagai sumber perpecahan.