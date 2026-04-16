Waketum MUI: Bahas 'War Ticket' Haji Setelah Musim Haji Selesai

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis, meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk memprioritaskan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang tinggal menghitung hari. Ia menilai pembahasan wacana skema war ticket sebaiknya ditunda hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai.

Pernyataan itu disampaikan Cholil di Jakarta, Kamis (16/4). Ia mengingatkan bahwa fokus pemerintah saat ini harus tertuju pada aspek teknis dan operasional keberangkatan jamaah, bukan pada wacana kebijakan baru yang berpotensi mengganggu konsentrasi penyelenggara.

“Jadi mungkin wacana ini bisa dibuka setelah penyelenggaraan haji itu selesai. Kalau sekarang, saya khawatir minggu depan mau berangkat masih sibuk dengan menanggapi wacana ini,” ujar Cholil.

Menurutnya, gagasan penerapan war ticket perlu kajian komprehensif dan tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. Salah satu persoalan krusial yang harus diperhatikan adalah antrean panjang calon jamaah haji Indonesia yang mencapai jutaan orang. Kebijakan baru, kata dia, tidak boleh mengabaikan hak mereka yang telah menunggu bertahun-tahun.

“Kalau itu nanti war ticket apakah pasti tidak ada antrean lagi dan itu berefek kepada orang yang antre panjang itu?” katanya.

Cholil juga menyoroti aspek regulasi yang dinilai kompleks. Pengelolaan haji di Indonesia tidak hanya melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, tetapi juga Badan Pengelola Keuangan Haji. Karena itu, setiap perubahan skema harus melalui sinkronisasi lintas lembaga agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tata kelola.

Selain itu, ia mengingatkan potensi risiko sosial dari penerapan skema tersebut. Di antaranya kemungkinan munculnya praktik percaloan serta ketimpangan akses bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kalangan lanjut usia yang belum sepenuhnya akrab dengan sistem digital.

Cholil mengakui bahwa secara konsep, war ticket memiliki sisi positif karena dapat memberi peluang bagi calon jamaah yang telah memenuhi syarat kemampuan (istithaah) untuk berangkat lebih cepat. Namun, ia menegaskan bahwa potensi dampak negatifnya harus menjadi pertimbangan utama.