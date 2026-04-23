Momen Haru Jemaah Haji Diantar Keluarga ke Asrama, Tangis dan Doa Mengiringi Keberangkatan

Suasana haru menyelimuti halaman asrama haji siang ini, Kamis (23/4/2026), ketika puluhan jemaah mulai berdatangan diantar oleh keluarga tercinta.

Pantauan di lokasi, terlihat kendaraan pribadi dan rombongan keluarga memadati area parkir. Para jemaah, sebagian besar mengenakan pakaian sederhana dengan koper dan tas bekal, bersiap menjalani perjalanan spiritual ke Tanah Suci.

Di bawah rindangnya pepohonan, sejumlah keluarga tampak berkumpul mengelilingi jemaah yang akan berangkat. Ada yang sibuk membantu menurunkan barang dari mobil, ada pula yang berpelukan hingga foto bersama.

Tak jauh dari situ, di sisi bangunan dengan tenda putih, beberapa jemaah perempuan duduk bersama keluarga. Sebagian menggendong anak, sebagian lainnya berbincang.

Di area lain, sekelompok keluarga tampak berfoto bersama di samping kendaraan sebelum berpisah. Beberapa bahkan tak kuasa menahan air mata saat pelukan perpisahan berlangsung.

“Rasanya campur aduk, senang tapi juga sedih harus ditinggal sementara,” ujar Siti (45), salah satu anggota keluarga yang mengantar ibunya.

“Kami cuma bisa titip doa, semoga beliau sehat sampai pulang nanti,” tambahnya.

Seorang jamaah pria, Ahmad (52), mengaku sudah lama menantikan momen ini. Ia terlihat mengenakan peci hitam dan membawa tas kecil di bahunya.

“Sudah bertahun-tahun menunggu. Hari ini akhirnya berangkat. Mohon doa dari keluarga dan semua,” katanya saat ditemui.

Ahmad berangkat bersama istrinya, ia pun diantar oleh anak-anaknya ke asrama haji tersebut. Ia mengaku telah siap dalam segi apapun untuk menjalani ibadah haji tahun ini.