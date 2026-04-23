Miqat Haji 1447 Siap Total, Begini Fasilitas Super Lengkap Jemaah Harus Tahu

Menjelang pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, kesiapan fasilitas di titik miqat menjadi perhatian penting.

Miqat bukan sekadar lokasi transit, tetapi gerbang awal dimulainya ihram, fase sakral yang menandai dimulainya rangkaian ibadah haji bagi jutaan jemaah dari seluruh dunia.

Komisi Kerajaan untuk Kota Mekkah dan Tempat-Tempat Suci mengumumkan seluruh persiapan di lokasi miqat telah rampung.

Langkah tersebut merupakan bagian dari sistem operasional terpadu yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan sekaligus menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan tertata.

Dalam laporan SPA dikutip inilah.com, Kamis (23/4/2026), komisi menyebutkan area salat di miqat kini mampu menampung lebih dari 6.600 jemaah pria dan sekitar 3.200 jemaah wanita.

Kapasitas tersebut menjadi indikator penting kesiapan menghadapi lonjakan jemaah yang datang dari berbagai penjuru dunia.

Tak hanya itu, ribuan ruang parkir telah disediakan guna menunjang kelancaran mobilitas.

Ratusan fasilitas toilet juga dibangun dengan standar operasional tinggi, memastikan kebutuhan dasar jemaah terpenuhi dengan baik di tengah kepadatan aktivitas.

Persiapan itu juga mencakup peningkatan papan petunjuk (signage) yang lebih informatif untuk memudahkan navigasi jemaah, terutama bagi mereka yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji.

Kehadiran kios musiman di titik-titik strategis turut memperkuat layanan, memungkinkan jemaah memenuhi kebutuhan secara cepat dan efisien.

Selain itu, penguatan tenaga kerja serta peningkatan kemitraan komunitas, khususnya dalam layanan penyediaan air, menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk menjaga kualitas pelayanan.

Semua ini mencerminkan komitmen kuat dalam menghadirkan layanan terintegrasi dan berstandar tinggi.