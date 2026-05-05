Mina Pasang 74 Eskalator demi Kenyamanan Jemaah Haji 2026

Persiapan menyambut musim haji 2026 terus dikebut. Salah satu terobosan penting yang baru saja rampung adalah pemasangan 74 unit eskalator di sejumlah titik krusial di wilayah Mina. Langkah ini diambil untuk memastikan mobilitas jemaah berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman.

Kidana Development Company, anak usaha dari Royal Commission for Makkah City and Holy Sites, menjadi aktor di balik proyek ambisius ini. Perusahaan ini telah menyelesaikan tahap akhir pemasangan infrastruktur tersebut sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas layanan di situs-situs suci.

Penyelesaian Bertahap dalam Tiga Musim

Mengutip laporan Saudi Gazette, proyek ini dikerjakan secara bertahap dalam tiga musim terakhir. Sebanyak 32 eskalator telah terpasang pada musim haji 2024, disusul 32 unit lainnya pada 2025.

Teranyar, 10 eskalator tambahan baru saja diselesaikan di delapan lokasi strategis pada musim ini, sehingga total fasilitas yang tersedia mencapai 74 unit.

Prioritas bagi Lansia dan Efisiensi Pergerakan

Kehadiran puluhan eskalator ini bukan sekadar pemanis infrastruktur. Fokus utamanya adalah mempermudah pergerakan jemaah, terutama bagi lansia dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan tertentu.

Dengan adanya eskalator, beban fisik jemaah saat menempuh jalur perbukitan di Mina dapat jauh berkurang.

Selain aspek kesehatan, efisiensi waktu juga menjadi pertimbangan utama. Proyek ini terbukti mampu mempercepat waktu tempuh antara area tenda jemaah dengan fasilitas layanan publik lainnya.

Selain itu, penggunaan tangga otomatis ini diharapkan efektif mengurai kepadatan yang kerap terjadi di jalur-jalur konvensional maupun tangga tradisional.

Visi Modernisasi Kawasan Suci

Langkah Kidana Development Company ini sejalan dengan visi besar Kerajaan dalam memodernisasi infrastruktur di kawasan suci.