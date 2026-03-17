Merinding! Syekh Sudais Pimpin Jutaan Jemaah Khatam Alquran di Malam 29 Ramadan

Suasana haru dan syahdu menyelimuti jutaan jemaah di Masjidil Haram, Mekkah, pada malam ke-29 bulan suci Ramadan, Rabu (17/3) malam . Puncak ibadah di penghujung bulan puasa ini ditandai dengan digelarnya prosesi Khatam Alquran, yakni penyelesaian bacaan 30 juz kitab suci umat Islam.

Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman bin Abdulaziz as-Sudais, turun langsung memimpin jalannya ibadah salat malam sekaligus memandu doa Khatam Alquran yang sangat dinantikan oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia.

Berdasarkan informasi resmi dari saluran komunikasi Haramain, dalam rangkaian salat Tarawih dan Tahajud tersebut, lantunan suara khas Syekh Sudais terdengar menggema menggetarkan hati jemaah. Salah satu momen krusial terekam saat beliau melantunkan ayat-ayat suci dari Surat Ar-Ra'd ayat 35.

Lautan Manusia Menjemput Berkah Penghujung Ramadan

Malam ke-29 Ramadan secara tradisi selalu menjadi salah satu momentum dengan tingkat kepadatan tertinggi di Masjidil Haram. Mengingat malam ini berpotensi menjadi malam ganjil terakhir atau bahkan malam penutup Ramadan tahun ini, jutaan lautan manusia tumpah ruah memenuhi bangunan suci tersebut. Kehadiran didominasi oleh percampuran antara jemaah umrah mancanegara dan warga lokal Arab Saudi.

Mereka berbondong-bondong hadir sejak sore hari demi mengamankan saf (barisan) salat untuk menyaksikan langsung momen khataman dan mengaminkan doa panjang yang dipanjatkan oleh sang Imam Besar. Ritual doa Khatam Alquran di Masjidil Haram ini senantiasa diwarnai oleh isak tangis para jemaah yang tertunduk khusyuk memohon ampunan, kedamaian dunia, serta mengekspresikan kesedihan mendalam karena akan segera ditinggalkan oleh bulan penuh ampunan.

Kapasitas Penuh dan Pemanfaatan Teknologi Cerdas

Kepadatan luar biasa di penghujung Ramadan ini sejatinya merupakan kelanjutan dari lonjakan jemaah yang telah terjadi sejak fase 10 hari terakhir puasa. Sebelumnya, pada malam ke-27 Ramadan, Masjidil Haram juga dilaporkan mencapai batas kapasitas maksimumnya. Kala itu, pihak berwenang terpaksa menerapkan kebijakan rekayasa lalu lintas pejalan kaki yang ketat dan memprioritaskan akses masuk ke pelataran Kakbah hanya bagi jemaah yang hendak melaksanakan rukun umrah.

Untuk mengakomodasi antusiasme luar biasa ini, pemerintah Arab Saudi memaksimalkan seluruh area masjid yang kini memiliki total luasan mencapai 1,5 juta meter persegi. Jemaah diarahkan untuk mengisi berbagai zona, mulai dari pelataran luar, koridor, atap (rooftop), ruang bawah tanah, hingga seluruh lantai di area Perluasan Ketiga Saudi.